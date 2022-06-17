Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Gözaltındaki kişilerin aileleri yakınlarının suçsuz olduğunu söyleyerek serbest bırakılmaları çağrısı yaptı. Videoda bu kişileri döven polislere karşı ise herhangi bir işlem başlatılmadı.





BBC Türkçe'nin duyurduğu habere göre Videoda iki polis memurunun bir grup erkeğe sopalarla vurduğu gösteriliyor, her vuruşta çığlıklar yankılanıyor.





Dövülenlerden biri Hindistan'ın kuzeyindeki Saharanpur şehrinde yaşayan Zeba'nın erkek kardeşi. BBC'ye konuşan Zeba'nın gözlerinden yaşlar aktı, elleri titredi:





"Bu benim kardeşim ve onu dövüyorlar. Çığlıkları o kadar korkunç ki izleyemiyorum bile."



