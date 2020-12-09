Samanyolu Haber /Dünya / Hizmet Hareketi'nden tarihi konser /09 Aralık 2020 12:44

Hizmet Hareketi'nden tarihi konser

Güney Afrika merkezli Turkuaz Harmoni Enstitüsü’nün ilkini geçen yıl düzenlediği Mülteciler İçin Konser'in ikincisi yarın internet üzerinden yayınlanacak.

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TÜRKMEN TERZİ | Johannesburg- Güney Afrika merkezli Turkuaz Harmoni Enstitüsü, Johannesburg şehrinde geçen yıl düzenlediği ve yerel medya istatistiklerine göre yaklaşık 20 milyon kişinin seyrettiği Mülteciler İçin Konser'in ikincisini yarın online olarak düzenleniyor.

Bu yıl düzenlenen konserde müziğiyle Güney Afrika’nın özgürlük mücadelesinde milyonları motive eden, SAMAs, KORA, OKTV, Autumn Harvest gibi bir çok sanat ödülünün sahibi Yvonne Chaka Chaka sahneye çıkacak. 

ERKİŞİ ÇİFTİ DE ESERLERİYLE KATILACAK

Grammy ödüllü ve Güney Afrikalı flütçü, besteci ve yapımcı Wouter Kellerman da konserde yer alacak. Beyaz sanatçı Kellerman birçok Güney Afrika Müzik Ödülü sahibi. 

Turkuaz’ın mülteciler yararına tertip ettiği konserde Güney Afrikalı Pops Muhammed, Buskaid müzik grubu, Wendy Oldfield, Lebo Mashile ve Tresor'un yanı sıra Aslı ve Ertuğrul Erkişi de sahneye çıkacak. 

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen Enes Kanter konserin tanıtımı için hazırlanan kısa videoda "Siz de destek verin!" çağrısında bulundu. 

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