Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'da gurbetçiye kötü haber... Vergi dairesi, 11 bin çifte vatandaşı sıkı incelemeye aldı /12 Mayıs 2020 12:35

Hollanda'da gurbetçiye kötü haber... Vergi dairesi, 11 bin çifte vatandaşı sıkı incelemeye aldı

Hollanda Vergi Dairesi, dolandırıcılık tespiti uygulamasının çifte vatandaşlığı ‘dolandırıcılık kriteri’ olarak ele alması sebebiyle, iki vatandaşlığı bulunan 11 bin kişinin daha sıkı incelemeye tabii tutarak ayrımcılık yaptığını kabul ettiği öne sürüldü.

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Trouw gazetesi ve RTL haber sitesindeki haberlerde, Hollanda Vergi Dairesi, Hollanda’da Kişisel Verileri Koruma Kurumunca (AP) başlatılan incelemeyle ilgili çifte vatandaşlık taşıyanların daha sıkı vergi incelemelerine tabii tutulduğunu kabul ettiği belirtildi. Vergi dairesinin dolandırıcılık tespiti uygulamasında kullandığı 5 kriterden birinin çifte vatandaşlık olduğu ifade edildi. Haberde, 11 bin yabancı kökenlinin vergi dairesinin ek ödenek departmanınca ayrımcılığa maruz kaldığı ve daha sıkı vergi incelemesine tabii tutulduğu bildirildi.

BU İDDİALAR ÇOK CİDDİ
Hristiyan Demokrat Partisi (CDA) Milletvekili Pieter Omtzigt, uygulamanın ne zamandan beri bu şekilde çalıştığını öğrenmek istediklerini belirtti. Sosyalist Parti Milletvekili (SP) Renske Leijten, “Bu iddialar çok ciddi ve bunların şimdi duyuluyor olması bu geminin temiz bir gemi olmadığını gösteriyor” ifadesini kullandı. Vergi dairesinin, Trouw gazetesi ve RTL haber sitesinin soruları üzerine, yapılan kontrollerde göçmen kökenlilerin bilgilerinin kullanıldığını kabul ettiği fakat incelemelerin nasıl yapıldığına ilişkin ayrıntıları vermekten kaçındığı aktarıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu 2019’da “Hollanda Vergi Dairesinin, dolandırıcılık tespiti uygulamasında göçmenlere ayrımcılık yaptığı” iddialarını araştırmaya başlamıştı.
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