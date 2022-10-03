HSK'dan tartışmalı taziye: Eşini öldürüp intihar etmişti

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevine getirilen eski Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün'ün dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanında evli olduğu İlksen Tüzün'ü öldürdükten sonra intihar ettiği ortaya çıkmıştı.
Tüzün çiftinin ölümü gündeme otururken HSK tartışılacak bir açıklama yayımladı.
Serkan Tüzün'ün ardından taziye mesajı yayımlayan HSK, İlksen Tüzüne ilişkin ise hiçbir ifadeye yer vermedi.
İşte HSK'nin yayımladığı o mesaj;
Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız” denilen mesajda, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz”