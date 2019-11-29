Hukukçulardan AB'ye Türkiye çağrısı

Avrupa’dan hukuk örgütleri, Avrupa Birliği üyesi devletlere çağrı yaptı ve Türkiye kolluk ve yargı sistemiyle son dönemde artan işbirliğine son verilmesini istedi.





bianet'in haberine göre hukukçuların talepleri şöyle:





* Kolluk güçleri ve yargı konularında Türkiye ile işbirliğinizi durdurun.





* “Mülteci anlaşmasını” sonlandırın.





* Türkiye’yle bağlantılı devlet güvenliğine dair işlemlerde yargı gücünü kullanmaktan vazgeçin. Türkiye mevcut durumuyla mülteci politikasında ya da ceza hukukunun korunmasında bir partner olabilecek konumda değil.





“İnsan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ediyor”





Avukatlık örgütlerinin açıklaması özetle şöyle:





“Türkiye’nin son dönemki tarihi, hukukun üstünlüğüne dair uluslararası standartların yıkılmasıyla sembolleşti. Otoriter başkanlık sistemi uygulamaları, Avrupa hükümetlerince kararlı bir tepkiyle karşılanmadı. KHK’larla binlerce kişinin ihraç edilmesi, gazetecilerin ve avukatların tutuklanması ve demokratik haklarını kullananların ceza tehdidiyle karşı karşıya olması da Avrupa’da sorgulamaya yol açmadı. Bu sessizliğin konuşulmayan sebebi, mültecilerin AB’ye geçişini engelleyen Erdoğan ile kurulan ittifak.





“Hükümetlerimizden, insan hakları ve uluslararası hukuku uzun süredir ihlal eden otoriter Türkiye rejimiyle işbirliğini sonlandırmasını talep ediyoruz.”





İmzacılar





Demokratik Avukatlar Derneği (VDJ), Cumhuriyetçi Avukatlar Derneği (RAV), Savunma Avukatları Derneği, Temel Haklar ve Demokrasi Komitesi, Almanya Duruşma Avukatları Derneği, Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği (ELDH), Avrupalı Demokratik Avukatlar (AED/EDL) ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD).





Almanya Duruşma Avukatları Derneği’nden (Organisationsbüro der Deutschen Strafverteidigervereinigungen) Stephan Kuhn, baskıcı uygulamaların, işkencenin ve adil yargılanma ihlalinin ancak Türkiye’yle yargı ve polis işbirliğinden kaçınarak engellenebileceğini ifade etti.