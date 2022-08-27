Samanyolu Haber /Medya / Hürriyet'te Sedat Peker operasyonu /27 Ağustos 2022 17:27

Hürriyet'te Sedat Peker operasyonu

Sedat Peker'in yolsuzluk iddiaları konusunda yaptığı paylaşımların ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Sedat Peker'in dün sosyal medya üzerinden bugünü işaret ederek yapacağını açıkladığı duyurular merak konusu olmuştu.

Peker, belirttiği üzere yine sosyal medya üzerinden bir dizi yolsuzluk iddiasını gündeme getirdi.

Bu iddialar sonrasında bir takım yeni gelişme yaşanırken, Peker'in paylaşımlarında hedef aldığı Hürriyet Gazetesi yazarlarından Burak Taşçı’nın tüm yazılarının siteden kaldırıldığı ifade edildi.

YAZILARI KALDIRILDI

Cumhuriyet'ye yer alan habere göre Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakcı ile ilgili rüşvet sarmalı olduğunu iddia ettiği bir dizi ifşada bulundu.

Peker, sahibi Orhan Pala olan Borsa Gündem gazetesi ve Hürriyet ekonomi yazarı Burak Taşçı'yı da hedef aldı. Burak Taşçı’nın 2021 yılında yaptığı ve "Mine Tozlu Sineren’in sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu" ifadelerinin yer aldığı haberine dikkati çeken Peker, paylaşımında yer verdiği adli tıp raporunda bu imzaların Sineren'e ait olmadığına kanaat getirildiğini aktardı. 

Peker’in paylaşımlarının ardından Hürriyet gazetesi, yazarı olan Burak Taşçı’nın tüm yazılarını internet sitesinden kaldırdı.
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