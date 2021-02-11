İbrahim Kalın'dan yeni S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile ilişkilere ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımına ilişkin, "S-400 kararı bir gecede alınmadı. Biz bunu ABD'li mevkidaşlarımıza anlattık" dedi.





Açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:





- S-400 kararı bir gecede alınmadı. Biz bunu ABD'li mevkidaşlarımıza anlattık. Bizim S-400 anlaşamasını imzalamamız CAATSA yaptırımlarından yaklaşık 4 ay öncedir. Hukuki açıdan bakılırsa söyledikleri tutarsız oluyor. ABD tarafı bu konuda şimdiye dek herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini söyledi. Türkiye, Rus S-400 sistemleri konusunda geri adım atmayacak.





- Stratejik fotoğrafı doğru bir presvektifle okuduğumuzda bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz. 'Neden Rusya ile böyle bir anlaşma yapıyorsunuz' meselesine dönüştü. Rusya bizim coğrafyamızın önemli bir aktörü. Nasıl ilişki kurduğunuz önemli.





- Çözüm yollarımızı önererek müzakere halinde olacağız. Önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanımızın Biden ile bir görüşmesi olabilir.





- Biden yönetimi yeni adımlar atacaklarını söylediler. İlk teması geçen hafta ben yaptım ABD tarafıyla. Ortak hareket edebileceğimiz konuları konuştuk. CAATSA yaptırımlarını da ele aldık. Bunlar ABD ile ilişkilerimizi geriyor. Bu konular Obama döneminde başladı, Trump döneminde devam etti. Türkiye ile ilişkilerini önemsediklerini görüyoruz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile önümüzdeki günlerde yine görüşmelerimiz olacak.