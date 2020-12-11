Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama /11 Aralık 2020 19:04

İçişleri Bakanlığı’ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu, market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacağını hatırlatarak lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi iş yerlerinin de Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürebileceğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının ikinci uygulamasının bugün saat 21.00’de başlayıp Pazartesi sabah 05.00’de sona ereceği hatırlatılarak şöyle denildi:

* Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00’ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır.

* Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00’ye kadar açık olacaklardır. Bu iş yerleri Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

* Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

* Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

* Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbirin alındığı ifade edilerek “Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00’den önce evlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere diğer illerimizde trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu istirham ediyoruz” denildi.
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