İftar Zamanı yeni konu ve konuklarla ekrana gelecek

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyunlu ve Yazar Mehmet Akar olacak.
Ercan Karakoyunlu ile;
- Vakıf olarak neler yaptıklarını,
- Asimile olmadan entegre olmak için yapılması gerekenleri,
- Hizmet’in değerlerini,
- Ve Alman toplumunun Hizmet algısı konuşulacak.
Sunucu Metin Haboğlu, yazar Mehmet Akar ile ise;
- Merhameti,
- Risalei Nurlar’da merhametin nasıl tarif edildiğini,
- Efendimiz’in (SAV) merhametini,
- Ve Asrı Saadet’ten merhamet örneklerini konuşacak.
Türkiye saati ile 17:45'te başlayacak olan programı MCEU TV'den canlı olarak izlemek mümkün.