Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı yeni konu ve konuklarla ekrana gelecek /20 Mart 2024 16:24

İftar Zamanı yeni konu ve konuklarla ekrana gelecek

Ramazan ayının ekran klasiği haline gelen İftar Zamanı bu yılki 10'uncu programı ile izleyicilerinin karşına çıkacak.

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MC EU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyunlu ve Yazar Mehmet Akar olacak.

Ercan Karakoyunlu ile;

- Vakıf olarak neler yaptıklarını,
- Asimile olmadan entegre olmak için yapılması gerekenleri,
- Hizmet’in değerlerini,
- Ve Alman toplumunun Hizmet algısı konuşulacak. 

Sunucu Metin Haboğlu, yazar Mehmet Akar ile ise;

- Merhameti,
- Risalei Nurlar’da merhametin nasıl tarif edildiğini,
- Efendimiz’in (SAV) merhametini,
- Ve Asrı Saadet’ten merhamet örneklerini konuşacak. 

Türkiye saati ile 17:45'te başlayacak olan programı MCEU TV'den canlı olarak izlemek mümkün.


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