İftar Zamanı yeni konu ve konuklarla ekrana gelecek

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugünkü konuklar Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyunlu ve Yazar Mehmet Akar olacak.





Ercan Karakoyunlu ile;





- Vakıf olarak neler yaptıklarını,

- Asimile olmadan entegre olmak için yapılması gerekenleri,

- Hizmet’in değerlerini,

- Ve Alman toplumunun Hizmet algısı konuşulacak.





Sunucu Metin Haboğlu, yazar Mehmet Akar ile ise;





- Merhameti,

- Risalei Nurlar’da merhametin nasıl tarif edildiğini,

- Efendimiz’in (SAV) merhametini,

- Ve Asrı Saadet’ten merhamet örneklerini konuşacak.





Türkiye saati ile 17:45'te başlayacak olan programı MCEU TV'den canlı olarak izlemek mümkün.









