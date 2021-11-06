İhraç edilen 'Gazi' berat etmesine rağmen OHAL Komisyonu başvurusunu reddetti

Hendek-barikat olaylarının yaşandığı 2015 yılında, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde girdiği çatışmada ağır yaralanan özel harekat polisi Ahmet Sarıkaya, 15 Temmuz 2016'dan sonra önce açığa alındı sonra ihraç edildi.





Kurşun yüzünden girdi şakağından çıktı





Edinilen bilgilere göre Sur'daki çatışmalarda görev alan Sarıkaya'nın yüzüne isabet eden kurşun şakağından çıktı.





Hayata tutunan Sarıkaya, 1,5 yıl boyunca tedavi gördü.





Tedavisinin ardından yeniden göreve başlayan Sarıkaya, 26 Nisan 2017'de açığa alındı.





9 bin 103 polis memuruyla birlikte açığa alınan Sarıkaya, 8 Temmuz 2017'de yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildi.





Sarıkaya hakkında, ihraç edildikten sonra dava açıldı. Açılan davada, Sarıkaya'nın Bank Asya hesabı olduğu ve bu hesaba düzenli para yatırdığı ileri sürüldü. Sarıkaya savunmasında, o dönem Isparta'da görev yaptığını ve yaşadığı apartmanın aidat ödemesi için Bank Asya'da hesap açtığını belirtti.







Beraat etti, OHAL Komisyonu başvurusunu reddetti





Yapılan yargılamanın sonunda Ahmet Sarıkaya 2019'da beraat etti. Beraat kararı, savcılık tarafından istinafa bile götürülmeden kesinleşti.





Sarıkaya, yargılandığı davada beraat etmesine rağmen, OHAL Komisyonu'na yaptığı başvuruda ret yanıtı aldı ve görevine dönemedi.





"Ben halı sahada maç yaparken yaralanmadım"





Independent Türkçe'nin haberine göre Sarıkaya, "Ben halı sahada maç yaparken yaralanmadım. Görevdeyken yaralandım. Gazilik unvanı verdiler ama en alt sınırdan verdiler. Şu anda benimle aynı durumda olanlar benden iki kat fazla gazilik maaşı alıyor. " dedi.





Kamyon şoförlüğü yapıyor





Sözlerine "Ben bu devlete 12 senemi verdim. Ömrünün en güzel yıllarını doğu ve güneydoğuda vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için geçirdim. Ama beni ihraç ettiler" diyen Sarıkaya, sözlerini "Şu anda kamyon şoförlüğü yapıyorum" diyerek sonlandırdı.