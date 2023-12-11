İktidara, ortağından sert sözler: 'Bu gidişatın fren tutmayacağı ortada'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, mevcut asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını söyledi ve asgari ücretin 23 bin lira olması gerektiğini ifade etti.







TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Erbakan, asgari ücrete enflasyon oranında öngörülen zammın milyonlarca asgari ücretliyi mağdur edeceğini söyledi.





Asgari ücretin en az 23 bin TL olması gerektiğini söyleyen Erbakan, “Asgari ücret zam oranının Orta Vadeli Plan’da belirtilen enflasyon oranının geçmeyeceği belirtilmektedir. Bu oran da yüzde 36’dır. Yüzde 36’lık bir zam oranı ile asgari ücreti belirlemek milyonlarca asgari ücretlinin aleyhinde bir gelişmedir” dedi.





'YÜZDE 36’LIK ZAM YETMEZ'

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın Mayıs 2024 enflasyon tahminini yüzde 75 olarak açıkladığını anımsatan Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Tahminin tutması durumunda açlık sınırı Temmuz 2024’te 18 bin 74 TL’ye çıkacaktır. Aralık 2024’te ise 21 bin TL’nin üzerinde olacaktır. Yoksulluk sınırının da bununla birlikte çok daha yüksek seviyelere geleceğini gösteriyor. Yüzde 36’lık bir zammın asla yeterli olmayacağını gösteriyor bu veriler.”





'GİDİŞAT FREN TUTMAYACAK'

Erbakan, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2024 yılı bütçesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bütçenin denk bütçe olmamasını eleştiren Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Astronomik ölçüde attırılan ÖTV ve KDV ile ek MTV’ye ve zamlara karşın bütçe açık veriyor. Hükümet kamuyu borçla idare ediyor. Bu gidişatın fren tutmayacağı ortadadır. Bu düzen faiz lobisini besliyor, milyonlarca vatandaşı eziyor.”



