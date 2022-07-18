İktidarda iç kavga, yandaşlara yansıdı: Yeni Şafak’tan Mevlüt Uysal hakkında yolsuzluk haberi

AKP’nin yaşadığı yönetim krizi, iktidar içi kavgaları kamuoyuna yansıtıyor. Yandaş Yeni Şafak gazetesi, Kadir Topbaş’ın ‘istifasının’ ardından İBB Başkanlığı yapan AKP’li Mevlüt Uysal hakkında bugün dikkat çekici bir yolsuzluk haberi yaptı. Gazetenin sürmanşetinden girilen haberde Uysal’ın yargıyı ve üst düzey isimleri kullanarak ihalelerde usulsüzlük yaptığı öne sürüldü.





Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi ve eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal hakkındaki haberde, “Mevlüt Uysal'ın hukuksuz işleri: Üst düzey isimlerin adını kullanıyor” başlığını kullanan Yeni Şafak, haberini "Ankara kulislerinde konuşulanlar"a dayandırdı.





‘HAKSIZ MENFAAT VE KAZANÇ SAĞLIYOR’





“Başakşehir Belediye Başkanı iken, Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nı devralan ve bu görevi 1,5 yıl yapan Mevlüt Uysal şimdi iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor” ifadelerinin kullanıldığı haberde, Uysal’ın hem hukukçu kimliğini hem eski İBB Başkanlığı unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldığı belirtildi.





Haber, şu ifadelerle devam etti: “Yine birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor. Uysal özellikle adrese teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor.”













Haberde “Üst düzey isimleri istismar ediyor” ara başlığı altında ise şu ifadeler kullanıldı:





“Mevlüt Uysal’ın yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtiliyor. Uysal’a, İBB Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’na devrettikten sonra hiçbir siyasi görev verilmedi. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Uysal’ın perde arkasından iş takipçiliği yapması AK Parti’de birçok çevreyi de rahatsız ediyor.”





MEVLÜT UYSAL KİMDİR?





Mevlüt Uysal 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı seçilmiş. 2014 Yerel Seçimleri'nde AKP adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, ikinci kez Başakşehir Belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu. 2017'de Kadir Topbaş'ın istifası ile boşalan İBB Başkanlığı görevine 179 oyla AKP'nin adayı Mevlüt Uysal seçilmişti. Uysal'ın, "usulsüz seçmen" iddiasıyla ilgili “Soyadından AK Parti’ye oy verdiği tespit edilen 3 bin 92 kişinin kaydı silinmiş” sözleri tepki çekmişti.





AKP Genel Başkan Yardımcısı olan Hayati Yazıcı'nın avukatlık bürosunun ortağı da olan Mevlüt Uysal, Hayati Yazıcı ile birlikte, Madımak Katliamı Davası'nda yargılanan sanıkların da avukatlarından biriydi.

Aynı zamanda TÜRGEV Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan Mevlüt Uysal, 1998 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın özel aracıyla Şişli’de karıştığı ve TRT ses sanatçısı Sevil Tanürek’in ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili soruşturmada, Burak Erdoğan’ın lehine çalışmalar yapan hukukçular içinde yer almıştı.

