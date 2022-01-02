İktidardan internet medyasına operasyon geliyor!

Sakarya Düşünce ve Dayanışma Platformu’nun düzenlediği toplantıda internet medyası hakkında konudan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Çağımızda teknoloji çok hızlı gelişiyor. Çağın gereği olarak da yeni medya ortaya çıktı. Biz de bu kapsamda çalışma yapıyoruz" dedi.





Sözlerinin devamında AKP'nin internet madyasını sansürlemek için yaptığı çalışmaları da anlatan Duran, "İnşallah bir yasa ile birlikte internet medyası da şekillenecek. Böylelikle en azından herkesin sosyal medya anlamında kendi başına kurduğu ve bilgi kirliliğine yol açan medya unsurlarının da önüne geçilmiş olacak" ifadelerini kullandı.





Duran "Yazılı basında mesela kurumumuzdan ilan alınabilmesi için bekleme süresi olan 36 ay boyunca yayınlanma zorunluluğunun yanında belirli kadro ve kıstaslar var. Bu nedenle internet medyasında da böyle bir düzenleme olabilir. Yasa çıktığında biz de kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yaparız.” diye konuştu.