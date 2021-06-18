İlginç iddia: Biden Erdoğan'a 3 ay verdi

Takan'ın bugünkü yazısı şöyle:





Biden- Erdoğan arasındaki 45 dakikalık baş başa görüşmenin içeriğini epey kurcalamak zorundayız… Bizdeki saray efradı, “Biden, bize gülücük attı” diye bayram ediyor. “Hamdolsun”un ardından yandaşlarında havalarına bakarsanız; iş bitti, ABD ile çözülemeyecek sorun kalmadı, buzlar tamamen eritildi.





Bu tip görüşmelerin ardından adettir; saray, kamuoyunu yalana boğar. Duyduklarınızın, anlatılanların teyidini almak için mutlaka karşı tarafta sağlam kaynaklar bulmalısınız. Öyle yaptım… 45 dakika başbaşanın içeriğini anlayabilmek için ABD’li sağlam kaynaklara başvurdum… Söyledikleri, bizim buralarda dinlediklerimize hiç uymuyordu. ABD yönetimi, Tayyip Erdoğan’a, Türkiye’nin ev ödevlerini eksiksiz yapması için eylül ayına kadar süre vermiş. Eğer, Erdoğan/Türkiye kendisinden istenilenleri yaklaşık 3 ay içinde yerine getiremezse, eylülde Newyork’ta yapılacak BM toplantısında Beyaz Saray randevusu verilemeyecekmiş. Yani, “Dostum Biden” ile Beyaz Saray’ın havalı odasında görüşme hayal olacak!..





Yaklaşık 3-4 ay Biden’dan 5 dakikalık bir telefon görüşmesi kopartmak için her yolu deneyen Tayyip Erdoğan yeniden zorlu bir sürece girdi. Yukarıdaki satırlarda kişisel yorumlara kaçtığımı, çarpıttığımı düşünebilirsiniz. O yüzden, 45 dakika baş başının perde arkasını sorduğumda ABD’li kaynakların ne cevap verdiğini onların ağızından bire bir yazayım;





“Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eylül ayında, BM Genel Kurulu’na katılmak için Newyork’a geldiğinde pürüz olan konuların tamamı hallolmalı. Aksi takdirde, Biden ile Beyaz Saray randevusu çok zor olur.”





Bu karar, Brüksel’deki Türkiye heyetine aynen iletilmiş. Ancak, Biden içeride Erdoğan’a böyle bir şartı açıktan söyledi mi?… ABD kaynakları bilgi vermedi…





Yani “olmaza” getirmişler. Kaynaklar, BM Genel Kurulu’nda bir Biden –Erdoğan tokalaşmasına bile –eylüle kadar uzlaşma sağlanamaz ise- çok düşük ihtimal olarak bakıyor.





ABD’li kaynaklara, “Biden’ın bu katı tavrının Brüksel’de neden yumuşamadığını” sorduğumda ise, “CAATSA çerçevesinde Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar Kongre kararı. Biden, Kongre ile ters düşmek istemiyor” yanıtını aldım.





***

Hazirandan eylüle kadar bakalım neler konuşacağız!.. Nelere kafa patlatacağız…





Tayyip Erdoğan, ABD’den 3 ay kopartmış. Bu başarı mı?.. Takdirlerinize sunarım.