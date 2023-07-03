İlk 6 ayda dış ticaret açığı 61,4 milyar dolara çıktı





2023 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 10,5 oranında azalarak 20 milyar 901 milyon dolar, ithalat, yüzde 16,8 oranında azalarak 26 milyar 297 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 14,1 oranında azalarak 47 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.







İhracat, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 oranında azalarak 123 milyar 377 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,3 oranında artarak 184 milyar 795 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 1,7 oranında artarak 308 milyar 172 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakanlık açıklamasında yıllık düşüşün nedeni 9 günlük Kurban Bayramı nedeniyle sipariş ve teslimatların duraklaması olarak gösterildi.





EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE; ÇİN





Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 780 milyon dolar), ABD (1milyar 330 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 12 milyon dolar) oldu. Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 818 milyon dolar), Rusya Federasyonu (2 milyar 981 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 12 milyon dolar) oldu. Mayıs ayında en çok ithalat yapılan ülke Rusya olarak gerçekleşmişti. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,9 oldu.





İMALAT SANAYİ ZİRVEDE





Haziran ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla imalat sanayi için yüzde 95,2 (19 milyar 896 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü için yüzde 2,8 (583 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü için yüzde 1,5 (318 milyon dolar) oldu.

Haziran ayında sektörlere göre ithalatın payı ise sırasıyla; imalat sanayi için yüzde 82,1 (21 milyar 588 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü için yüzde 10,6 (2 milyar 789 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü için yüzde 4,8 (1 milyar 259 milyon dolar) oldu.