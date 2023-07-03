Samanyolu Haber /Gündem / İlk 6 ayda dış ticaret açığı 61,4 milyar dolara çıktı /03 Temmuz 2023 11:47

İlk 6 ayda dış ticaret açığı 61,4 milyar dolara çıktı

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı Haziran ayı öncü dış ticaret verilerine göre ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Aylık ihracat 20,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken öncü dış ticaret dengesi 5,4 milyar dolar açık verdi. Yılın ilk yarısında dış açık 61,4 milyar dolar olarak kayda girdi. Geçtiğimiz yıl aynı dönemdeki açık 51,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

SHABER3.COM


2023 yılı Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat, yüzde 10,5 oranında azalarak 20 milyar 901 milyon dolar, ithalat, yüzde 16,8 oranında azalarak 26 milyar 297 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 14,1 oranında azalarak 47 milyar 198 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 oranında azalarak 123 milyar 377 milyon dolar, ithalat ise yüzde 4,3 oranında artarak 184 milyar 795 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 1,7 oranında artarak 308 milyar 172 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bakanlık açıklamasında yıllık düşüşün nedeni 9 günlük Kurban Bayramı nedeniyle sipariş ve teslimatların duraklaması olarak gösterildi.

EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE; ÇİN

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 780 milyon dolar), ABD (1milyar 330 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 12 milyon dolar) oldu. Haziran ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 818 milyon dolar), Rusya Federasyonu (2 milyar 981 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 12 milyon dolar) oldu. Mayıs ayında en çok ithalat yapılan ülke Rusya olarak gerçekleşmişti. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,9 oldu.

İMALAT SANAYİ ZİRVEDE

Haziran ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla imalat sanayi için yüzde 95,2 (19 milyar 896 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü için yüzde 2,8 (583 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü için yüzde 1,5 (318 milyon dolar) oldu.
Haziran ayında sektörlere göre ithalatın payı ise sırasıyla; imalat sanayi için yüzde 82,1 (21 milyar 588 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığı sektörü için yüzde 10,6 (2 milyar 789 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü için yüzde 4,8 (1 milyar 259 milyon dolar) oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk 6 ayda dış ticaret açığı 61,4 milyar dolara çıktı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:03:37