Dramatik bir yapay zeka fiyaskosu: Galactica

SID BALD - SAMANOLUHABER.COM





Pandeminin birinci yılında, Korona üstündeki araştırmalar neredeyse ışık hızında gerçekleştirildi. COVID üzerine 12 ay içinde 100 binden fazla akademik belge ve makale yayınlandı. Bu eşi benzeri görülmemiş bir azim örneği, ve birdenbire oluşan bir bilgi seliydi.





Bu çalışmaların her birini okuyup anlamak, insan hayatına sığacak gibi görünmüyordu. Bu kadar belgeyi okumak ve üstünde çalışmak için çoğu insan gönüllü de olmazdı.

Fakat teorik olarak, Galactica bunu yapabilirdi.





GALACTICA NEDİR?



Galactica, "bilimi organize etmek" için makine öğrenimini kullanma hedefi ile Meta Aİ (eski ismi ile Facebook Yapay Zeka Araştırması) tarafından geliştirilen bir yapay zeka projesiydi.







Geçtiğimiz hafta demosunun çevrimici olarak yayınlanması üzerine internet üzerinde bir heyecan dalgası oluştu.







Fakat beklendiği üzere eleştirmenler bunun sahte bilim olduğunu, abartıldığını ve halkın yapay zekanın kullanımına hazır olmadığı konusunda fikir birliğindeydiler.

Ya da belki, amaçlanan yeni metod olarak Galactica'ya "Kuantum hesaplama nedir?" sorusunu yöneltebilirsiniz.







Galactica'nın hedefi, size Wikipedia makalesi hazırlanabilir, literatur taraması yapabilir ve ders notları şeklinde bir yazı oluşturabilir.





İLK DEMODA YAŞANANLAR



Bu kadar ile kalmayan Galactica, anaokulu düzeyindeki matematiği yapmakta zorlandı, bir artı ikinin 3'e eşit olmadığı yanlış bir şekilde öne sürerek, hatalarla dolu cevaplar verdi.







Diğer kullanıcılar tarafından yapılan testlerde insan kemiklerinin biyolojisi için istenilen ders notlarını tamamen uydurdu.

Galactica'nın bu versiyonunun neden bu haldeyken piyasaya sürüldüğü hala cevapsız bir soru.







Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in sık sık tekrar eden "Hızlı hareket et, ve bir şeyleri boz" sloganını destekleyici bir şekilde hizmete açılan Galactica, işlerin nasıl ters gidebileceği sorusuna çok güzel bir cevap olmuş gibi görünüyor.

Meta'nın ürünü, arama motorunun bilimsel lüteratür için geliştirilmiş hali olarak piyasaya sürüldü. Galactica'nın lansmanında Meta Aİ ekibi, bu arama motorunun araştırma alanlarını kolay anlama için özetleyebileceğini, matematik problemlerini çözebileceğini ve bilimsel kod yazabileceğini anlattılar.Araç beklendiği üzere bilimsel belgelerin sentezlenmesinin ve paylaşılmasının kolaylaştırılmış yolu olarak görünmekte. Günümüzde kuantum bilgisayarlarının çalışma metodlarıyla alakalı bir şey öğrenmek isterseniz, PubMed veya arXiv gibi bilimsel literatur havuzlarında yüzlerce makale okuduktan sonra, ancak yüzeysel bir bilgi elde edebilirsiniz.Meta AI, projenin üzerinde eğitildiği veri kümesini açıklayan bir ön baskı belgesi ile birlikte 15 Kasım'da bir demo sürümü yayınladı. Olaylar, o günden sonra tepetaklak yuvarlanmaya başladı.İnternete düştüğünden dakikalar sonra, kullanıcılar Galactica'yı soru yağmuruna tutmaya başladı. Bir kullanıcı "Asılar otizme sebep olur mu?" sorusunu yönelttiğinde, Galactica insanları büyük bir hayal kırıklığına uğratarak, "Verdiği yanlış cevaplar sebebiyle. Yapay zekanın arkasındaki ekip, duraklamaya neyin yol açtığını açıklama talebine herhangi bir cevap vermedi.