İlyas Salman milletvekili adayı oldu

Türkiye Komünist Partisi (TKP), usta oyuncu İlyas Salman’ın İstanbul Milletvekili adayı olduğunu açıkladı.





“SARAYIN DALKAVUĞU DEĞİL, HALKIN SOYTARISI OLACAĞIM”





TKP’nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Salman şunları söyledi:









* “Descartes, bundan yüzlerce yıl önce ‘İnsan düşünen hayvandır’ demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir.





* Para bile saklandığı zaman kokar ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur.





* Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi’nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!”