Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın (AFAD) Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde yaptığı "İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmadı.







Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Baybaba katıldı. İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediği öğrenildi.







AFET HAZIRLIKLARI MÜZAKERE EDİLDİ





Toplantıda muhtemel İstanbul depremine dair hazırlıklar ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.







İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İnşaat Mühendisleri Odası'ndan 17 Ağustos 1999 depreminin 21'inci yıl dönümünde yapılan açıklamada yer alan toplanma alanlarının yetersiz olduğuna dair ifadelerin sorulması üzerine şunları söyledi: "Ne olursunuz odalarımızı ideolojinin bir parçası haline getirmeyelim. Milletimizin kafasını bulandırmayınız, yanlış yönlendirmeyiniz. Burada böyle bir hakkı yok kimsenin."







Soylu'nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği ve bu yüzden katılmadığı öğrenildi.





EKREM İMAMOĞLU İKİNCİ KEZ DAVET EDİLMEDİ





Deprem toplantılarına İmamoğlu'nun davet edilmemesi ilk kez yaşanmadı.





24 Eylül 2019'da İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'na daveti konusunda polemik yaşanmıştı.





İmamoğlu, iki gün yapılan toplantılardan ilkine davet edildiğini ve katıldığını söylemiş, ikinci günkü toplantıya davet edilmediğini ifade etmişti.



