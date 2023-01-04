Ekrem İmamoğlu'ndan 'terör soruşturması' açıklaması

Bakanının görev ihmalini resmi bir belgeyle adım adım size anlatarak kanıtlamış durumdayız. Olay netleştimiştir. Hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururum.







AK Partili belediyelerde çalışan personeller kamudan men edildiyse bunun nedeniyle ilgili bilgilendirme açıklamasını derhal milletimize yapar mısınız? Bu AKP'li başkanlar için de bana uyguladığınız hukuku uyguladınız mı? AKP'li belediye başkanı arkadaşlarım, bunları açıkladığım için kusura bakmasınlar. Pandoranın kutusunu siz açtınız sayın bakan. Açıkçası kabahat Soylu bakanın. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye dile getirdim. Bizim açıklamamıza apar topar yanıt vermeye çalışan bakan yetinmedi, bir de üstüne tweet attı.













Belediyemiz, İSKİ ve İETT'de değerlendirme komisyonlarımız başından beri görevini yapmaktadır. Pes diyecektim ama artık demiyorum. İBB'de komisyon yoktu lafı tamamen yalan. Tümden tutarsızlıklarla dolu bir beyan. Açıkçası hangi partiye gönül verdiyse versin ben bütün hemşehrilerime böylesine bir makamı işgal eden bir kişinin çelişen ifadelerini sunmayı görev biliyorum.





Belediyemiz, İSKİ ve İETT'de değerlendirme komisyonlarımız başından beri görevini yapmaktadır. Pes diyecektim ama artık demiyorum. İBB'de komisyon yoktu lafı tamamen yalan. Tümden tutarsızlıklarla dolu bir beyan. Açıkçası hangi partiye gönül verdiyse versin ben bütün hemşehrilerime böylesine bir makamı işgal eden bir kişinin çelişen ifadelerini sunmayı görev biliyorum.



(Soylu'nun açıklamalarını dinlettikten sonra) Hangi partiye gönül verdiyse versin, bütün hemşehrilerime yalan ifadelerini sunmayı bir borç biliyorum. Ne diyeyim açıkçası, 'atsan tolere edilirdi', 10 dakika sonra diyor ki '120 kişiyi niye attın'... Açıkçası bazen içimden geliyor dua ediyorum ama la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim demekle yetiniyorum artık.



Bildiğiniz gibi AYM, 28 Kasım 2019 - 18 Nisan 2021 arasında Bakan'ın yapmamışlar dediği arşiv ve güvenlik soruşturması yapılması yasaktı.



Bizzat bakan imzalı yazılarla da kamuoyuna yansıdı. Belgeleri verdik, yayınlandı, herkes gördü. Bakanın tüm Türkiye'ye terörist gibi lanse ettiği isimlere bakalım. (İsimleri paylaştı) Adli sicil kamu seçeneğinden işe alınmışlar ve temizler. Vicdanım yanıyor, kavruluyor. İnsanlara terörist diyen bir bakan var Türkiye'de. Terör iltisaklısı dediği kişinin arşiv araştırması da temiz. Milletimiz adli sicil kaydı ve arşiv araştırması uzmanı oldu milletimizin bu olay nedeniyle.



Elinizi vicdanınıza koyun. AYM'nin arşiv araştırmasını yasakladığı dönemde sabıka kayıtlarını kamu seçeneğinden almış ve sicili temiz görünen bu insanları işe almışız.



Belediyeler açıkcası net ifade edelim ki güvenlik ya da istihbarat kuruluşları değildir. Bu insanların sıkıntıları var ise ben sadece adli sicillerinden görebilirim. Adli sicilleri temiz. Görevini yapmadığını kanıtladığımız sayın Bakan, bu isimlerin varsa terörle bağlantısını nasıl anlayacağım. Belediye başkanlarının zihin okumak gibi bir yeteneği yok.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı 'terör' soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:Bizi bu makama layık görenlere her şeyi yaptın demezsen milletin yüzüne bakamam. Kendileri de hukuksuzluktan mağdur edilmiş olmalarına rağmen kaba bir zihniyet var karşımızda.Yargılandığım davanın hakiminin sürülmesi ve tehdit edilmesi iddiasına karşın HSK hala sessiz.Bu toplantıyı İçişleri Bakanını rezil etmek için düzenlemedim. O son kullanma tarihini doldurmuştur. Bakan Bey'i ciddiye alma zamanı çoktan geçmiştir. Artık Sayın Bakan'ın ne şapkası ne tavşanı vardır. Bir bakan daha var. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ. Haksız, hukuksuz soruşturmaların imar edildiği, hakimlerin, müfettişlerin bir çırpıda değiştirildiği, mahkeme kararının yüzümüze dahi okunmadığı bir merkez vardır ve orası bellidir. Orası kaçak bir merkezdir. Orası merdiven altı soruşturma üretilme merkezidir. İçişleri Bakanı asla adil değildir.Sayın Bakan, 'terörist sayısı' verdi ancak sekiz ay boyunca bu kişileri, yetkisi olmasına rağmen işten çıkarmadı. Bakan Soylu, bu kişileri işten çıkarmayarak net bir şekilde görev suçu işlemiştir.Sayın Bakan 'yetkim yok' dedi. 'Hele iştirak şirketleri özel şirket gibidir, işten çıkarma yetkisi kullanamayız' da dedi.(İzmir'deki örneğe dair belgeyi yayınladıktan sonra) Yasaya göre işten çıkartma İçişleri Bakanı onayıyla oluyor. Buradan sormak istiyorum, hani yetkiniz yoktu? Olmayan yetkinizi kullanıp nasıl oldu da 15 kişiyi, şirketinden olur vererek işten çıkarttınız? Bence bir toplantı daha yapmayıp neden sekiz ay boyunca bu yetkiyi kullanmayıp görevini ihmal ettiğini açıklamalı.Savcılığa gönderdikleri raporda her ne kadar bunlar şirket personeli olsa da bunlar kamu personeli saydılar. O kadar çelişki var ki.