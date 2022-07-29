Samanyolu Haber /Gündem / İnce'den 6'lı masayı şaşırtan talep: Adayınız olayım... /29 Temmuz 2022 16:16

İnce'den 6'lı masayı şaşırtan talep: Adayınız olayım...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi. Bu sefer şartlarım var'' dedi.

SHABER3.COM

Mersin'in Erdemli ilçesine giden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Konya'da mola verdi. Cuma namazı sonrası Mevlana Meydanı'ndan basın açıklaması yapan İnce, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu, Millet İttifakı'nın ise adayının belli olmadığını belirtti.

Millet İittifakı'nı eleştiren İnce, şunları söyledi:

''Cumhur İttifakı'nın adayı belli, Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayı belli değil. Bakın şimdi ben, Millet İttifakı'na 6'lı masaya sesleniyorum;  2018'de Sayın Kılıçdaroğlu aday olması gerekirken olmadı. Sayın Akşener aday oldu. Yüzde 7,5 oy aldı. Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu, Erdoğan'ı destekledi. Sayın Uysal da Sayın Akşener'i destekledi. Sayın Karamollaoğlu zaten kendisi adaydı. Bunların içinde en çok oyu alan benim. Hepsi partisinden daha az oy aldı. Ben partimden 8 puan fazla oy aldım. Aday bulamıyorsanız Muharrem İnce burada. Getirin 6'lı masanın adayı olayım ben. Sıkıntı yok. Ama şartlarım var. Bak şartlarımı söyleyeyim; geçen sefer acemiliğime geldi.''

ŞARTLARINI SIRALADI 
Millet İttifakı'nın adayı olmak için şartlarını açıklayan İnce, ''Bu sefer şartlarım var. Bir, partilerinize hazineden gelecek olan parayı kampanyada harcayacaksınız. Kasada tutup kurultay kazanmak için harcamayacaksınız. İkincisi benim afişlerimi asacaksınız sokaklara. Kendi afişlerinizi asmayacaksınız parti başkanı olarak. Parti başkanının afişi asılmaz. Cumhurbaşkanı adayının afiş asılır. Üçüncüsü 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakıp sonra seçim gecesi 'neredeydin?' diye trollerine saldırtmayacaksın. Namuslu olacaksınız. 12 bin sandığı boş bırakmayacaksınız. iftira atmayacaksınız, sisteminiz çökmesine rağmen, 12 bin sandığı boş tutmanıza rağmen sanki sandıkları cumhurbaşkanı adayı koruyacakmış gibi kimseye iftira atmayacaksınız. Bir tane daha söylüyorum, sandığa gittiniz mi, cumhurbaşkanı adayınıza oy vereceksiniz. Başka yerlere oy vermeyeceksiniz. Derdiniz Türkiye'ye ise, derdiniz memleket ise ben buradayım. Derdiniz koltuk ise gene işinize yarar. Ben kazanırsam koltuğunuzda oturursunuz. Ben kaybedersem gene koltuğunuzda oturursunuz. Koltuğunuz da ortada. Bakın bu şartları sağlarsak size garanti ediyorum yüzde 65 ile  seçimi alırım.  Dolar 4,5 lirayken yüzde 31 aldım. Dolar 18  lira oldu. Bugün herkes ona güveniyor zaten. 2018'de cesareti olmayanları bugün cesaretinin olması, doların 18 lira olmasından kaynaklanıyor.  Ama kazın ayağı öyle değil'' diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İnce'den 6'lı masayı şaşırtan talep: Adayınız olayım... Sonraki Haber >>

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok"

Jandarma: “Basın özgürlüğü şu anda yok

Fenerbahçe taraftarından "Vladimir Putin" tezahüratı

Fenerbahçe taraftarından
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:29:12