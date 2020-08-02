İnce'den ilk açıklama!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce yeni bir parti kuracağı iddialarına dair açıklama yaptı.





İnce, "Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım." ifadelerini kullandı.







"KARAR ALDIĞIMDA AÇIKLARIM"





İnce şahsi Twitter hesabında, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar." dedi.







İnce'nin eski Emniyet istihbarat daire başkanı Bülent Orakoğlu'nun "CHP'den ayrılarak yeni parti kuracak" iddiasını tekzip etmemesi dikkati çekti.

