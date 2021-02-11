'İngiltere'deki mutasyonlu virüs büyük ihtimalle dünyayı saracak'

İngiltere Genetik İzleme Programı Başkanı Prof. Sharon Peacock BBC'ye yaptığı açıklamada, kısa sürede ülkedeki salgına hakim olan bu mutasyonun büyük ihtimalle dünyayı da saracağını söyledi.







İngiltere-Kent varyantı şimdiden 50'yi aşkın ülkede ortaya çıkmış durumda.





Ülkenin güneydoğusundaki Kent bölgesinde ilk kez Eylül 2020'de görülen bu mutasyon birkaç ay içinde çok büyük hızla İngiltere'deki vakaların çoğunun nedeni oldu. Ocak ayında İngiltere'de çok sıkı yeni kısıtlama önlemlerinin ve seyahat yasaklarının başlatılmasına neden oldu.





İngiltere'deki Covid-19 Genetik Çalışmaları Konsorsiyumu projesinin de başkanı olan Profesör Peacock, "Şu anda bulunduğumuz durum bulaşla ilgili" dedi. Peacock, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Virüsü kontrol altına alabildiğimiz ya da virüs yeniden mutasyona uğrayarak hastalığa yol açamaz hale geldiği an sorun olmaktan çıkacak. Fakat geleceğe baktığımda bununla yıllarca uğraşacağımızı düşünüyorum. Bence bundan 10 yıl sonra hala bu işle uğraşıyor olacağız."





