İnsan emeği 'şimdilik' yapay zekadan daha daha ucuz









ABD’nin köklü üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Üniversitesi’nin (MIT) gerçekleştirdiği çalışma yapay zekanın önümüzdeki yıllarda insanları nasıl etkileyeceğine dair sonuçlar veriyor.





Önemli bir çalışmaya imza atan Goldman Sachs, yapay zekanın önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm işgücü piyasasının yüzde 25’ini otomatikleştirebileceğini öngörüyor.





McKinsey’e göreyse 2055’e kadar tüm işlerin neredeyse yarısı yapay zeka odaklı olacak. Pennsylvania Üniversitesi, NYU ve Princeton tarafından düzenlenen bir anket, ChatGPT’nin tek başına işlerin yaklaşık yüzde 80’ini etkileyebileceğini ortaya koyuyor.





BloombergHT’de yer alan habere göre; MIT araştırmacıları da yapay zekanın belirli rolleri yerine getirmesinin ne kadar mümkün olduğunu ve işletmelerin çalışanları yapay zeka teknolojisiyle değiştirme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu değerlendirmeye çalıştı.





MIT araştırmacıları, yapay zekanın yer değiştirmesi riski altında olduğu belirlenen işlerin çoğunun, aslında en azından şu anda otomatikleştirilmesinin ekonomik açıdan faydalı olmadığını buldu.





'İŞGÜCÜ KAYBI DAHA YAVAŞ OLACAK'





MIT Araştırma Bilimcisi Neil Thompson çalışma ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:





“Yaklaşmakta olan yapay zeka kaynaklı işgücü kaybı, bazı yorumcuların önerdiğinden daha yavaş ve daha az dramatik bir şekilde gerçekleşecek. Son araştırmaların çoğunda olduğu gibi, yapay zekanın görevleri otomatikleştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu bulduk. Ancak bu görevlerin çoğunun henüz otomatikleştirilmesinin çekici olmadığını gösterebildik.”





Çalışma yalnızca görsel analiz gerektiren işlere, yani bir üretim hattının sonunda ürünleri kalite açısından denetlemek gibi görevleri içeren işlere baktı.





Thompson “Görme görevlerini yerine getirmek için insanlara ödenen ücretlerin yalnızca yüzde 23’ünün yapay zekayla otomasyona geçirilmesinin ekonomik açıdan cazip olacağını bulduk. İnsanlar, işlerin bu kısımlarını yapmak için hala daha iyi ekonomik seçimdir” dedi.