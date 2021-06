iOS 15'te neler geliyor?

Apple'ın ağırlıklı olarak yazılım alanındaki yenilikleri duyurmak için her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference (Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC 2021) kapsamında iOS 15'in de aralarında olduğu yeni işletim sistemleri görücüye çıktı.







Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda yapılan etkinlik, bu yıl da pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle aynı şekilde gerçekleştirildi. ABD merkezli teknoloji devinin dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bir araya geldiği konferans kapsamında Apple CEO'su Tim Cook sahneye çıkan ilk isim oldu.





Konferansta Cook'u gazeteciler değil, koltuklardaki memoji'ler karşıladı. Cook'tan mikrofonu devralan Craig Federighi, iOS 15'teki yenilikleri tanıttı.





Hürriyet'ten İlker Kocaş, yapılan değişiklikleri şu şekilde aktardı:





Facetime yenilendi





Apple'ın görüntülü konuşma platformu Facetime'a Spatial Audio support (Mekansal Ses desteği) getirildi. Ayrıca portre moduna arka planın otomatik olarak blurlanacağı duyuruldu.





FaceTime'a gelen bir başka yenilik ise 'FaceTime bağlantısı' oldu. Bir aramaya katılmak için Android, Windows ve web'de de çalışan bir "FaceTime bağlantısı" oluşturabilirsiniz.





Kullanıcıların Müzik, film ve ekran paylaşımı yapmalarına imkan tanıtan SharePlay özelliği de FaceTime'a entegre edildi. Kullanıcılar ayrıca FaceTime üzerinden aramadaki kişiler birlikte bir şeyler izleyebilecek ya da dinleyebilecek.





Bildirim özeti





'Notification summary' (Bildirim özeti) ise seçtiğiniz günün herhangi bir saatinde size gönderilen bildirimlerin özetini size sunacak. Ancak bu özellik kişilerden aldığınız bildirimleri içermeyecek.





iOS'a entegre edilen 'Live Text' (Canlı Metin) özelliği ise Kamera uygulamasında otomatik olarak Optik karakter tanıma yapabiliyor. Bu özellik sayesinde kamerayı metne doğrulttuğunuzda iPhone'unuz metni düzenleyebileceğiniz bir formata dönüştürüyor.





Dijital kimlik





iOS 15 ile Digital ID özelliği de kullanıma giriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, iPhone’ları kullanarak kimliklerini taradıktan sonra akıllı telefonları üzerinden kullanabilecek. Ayrıca Apple Wallet'a evler ve otomobiller için anahtar özelliği entegre edildi.





Apple'ın hava durumu uygulaması yapılan güncelleme sonrası hava kalitesini de gösterecek. Uygulama bulutların durumu ve Güneş'in gerçek yeri gibi bilgileri de kullanıcılarına sunacak.





Haritalar





Haritalar uygulaması Maps'te bir dizi yeniliğe giden Apple, uygulamanın yollar hakkında daha fazla detay içerdiğinin altını çizdi. Ayrıca otobüs ve taksi hattı gibi bilgiler de Maps üzerinden alınabilecek.





iOS 15 hangi iPhone'larda çalışacak?





iOS 15 güncellemesini alacak modeller ise şöyle; iPhone 12 serisi, iPhone 11 serisi, iPhone X serisi, iPhone 8 serisi, iPhone 7 serisi, iPhone 6 serisi, iPhone SE, iPhone SE 2020 ve iPod touch (7. Nesil)





Airpods





iOS 15 ile AirPods'a da yeni özellikler eklendi. Apple kulaklığın Find My uygulamasından daha iyi destek alacağını duyurdu. Ayrıca dinamik baş takibi ile müziği sizin hareketlerinize göre odaklayacak.





iPadOS





iPadOS'taki gelişmelere de değinen Apple, iPad'lere kitaplık gibi görünen bir 'Dosyalar' widget'ı ekledi. Başka bir deyişle geçtiğimiz yıl iPhone'a gelen özellik iPad'e de entegre edildi. Ayrıca ana ekran, iOS 14'te olduğu gibi gizlenebilecek.





Yeni sürüm ile herhangi bir uygulamadan not alabilmeyi sağlayacak olan Quick Notes da iPad kullanıcılarının beğenisine sunulacak. iPadOS veya macOS'ta oluşturulan notlar iOS'ta düzenlenebilecek.





Apple çeviri uygulaması Translate'in iPad'lere geldiğini duyurdu. Uygulama bir düğmeye dokunmaya gerek kalmadan kimin ve hangi dilde konuştuğunu algılayabiliyor ve çeviri yapıyor. Söz konusu özellik tüm işletim sistemlerinde desteklenecek.





Siri de güncellendi





Her ay 600 milyon cihazda kullanılan Apple'ın dijital asistanı Siri'yi de güncelleyen Apple, Siri'nin artık internet bağlantısı olmadan çalışacağını duyurdu.





Universal Control





Universal Control isimli özelliğini tanıtan Apple, kullanıcıların Mac ve iPad'leri tek bir fare ve klavye ile kullanmalarına imkan tanıyacak. Bu özellik sayesinde dosyaları Mac ve iPad arasında taşınabilecek.





Başka bir deyişle Universal Control sayesinde tek bir fare ve klavye ile hem macOS hem de iPad cihazlarınızı bir arada kullanabileceksiniz.





watchOS 8





watchOS 8 ile kullanıcılar nefeslerini kontrol edebilecek. Yeni sürümde Tai Chi ve bir plates çalışması da Apple Watch'ta yer alacak. watchOS 8 ile birlikte Fitness Plus uygulamasında Lady Gaga, Keith Urban ve Alicia Keys gibi şarkıcılara da yer verilecek. Ayrıca yeni portre özelliği sayesinde kullanıcılar, yüzlerine derinlik efekti vererek kadranlarına ekleyebilecek.





Haber Global'ın aktardığına göre ise iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri şu şekilde:





iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1. nesil), iPhone SE (2. nesil), iPod touch (7. nesil),





iOS 15 ne zaman çıkacak?





iOS 15'in kararlı sürümünün çıkacağı tam tarih henüz açıklanmadı. Ancak iOS 15'in kararlı sürümünün sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor.