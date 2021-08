iPhone 13 serisi yeniliklerle geliyor

Geçen seneki iPhone 12 fiyatları böyleydi:













Bu seneki beklenen iPhone 13 fiyatları ise şöyle olması bekleniyor:



iPhone 13 Mini: 4 GB RAM



64 GB depolama: 850 dolar ~7.100 TL + vergiler

128 GB depolama: 927 dolar ~7.743 TL + vergiler

256 GB depolama: 1,051 dolar ~8.780 TL + vergiler



iPhone 13: 4 GB RAM



64 GB depolama: 973 dolar ~8.128 TL + vergiler

128 GB depolama: 1,051 dolar ~8.780 TL + vergiler

256 GB depolama: 1.174 dolar ~9.807 TL + vergiler



iPhone 13 Pro: 6 GB RAM



128 GB depolama: 1.313 dolar ~10.968 TL + vergiler

512 GB depolama: 1.622 dolar ~13.549 TL + vergiler

1 TB depolama: 2.055 dolar ~17.166 TL + vergiler



iPhone 13 Pro Max: 6 GB RAM



128 GB depolama: 1.437 dolar ~12.004 TL + vergiler

512 GB depolama: 1.746 dolar ~14.585 TL + vergiler

1 TB depolama: 2.179 dolar ~18.202 TL + vergiler



TASARIMDA MİNİMALİZM: DAHA KÜÇÜK BİR ÇENTİK



Şimdiye kadar yayınlanan söylentilere ve sızıntılara göre iPhone 13 için büyük bir tasarım değişikliği beklenmiyor: Model, kamera ve boyut açısından büyük olasılıkla iPhone 12’ye oldukça benzer olacak.



Analist Ming-Chi Kuo’ya göre, iPhone 13 modelleri önceki iPhone’lardan daha küçük bir çentiğe sahip olacak. Apple, 2017 iPhone X’ten bu yana akıllı telefonlarının her birine, telefonun selfie kamerası için bir yer olarak çentikli bir ekran ekledi. Bununla birlikte, tasarımın bazı bileşenleri muhtemelen her iPhone 13 modeli için farklılık gösterecek.



iPhone 13 Pro ve Pro Max, 12’den daha kalın ve daha büyük kamera çıkıntılarına sahip olabilir. Kamera kurulumunun tasarımındaki değişiklikler iPhone 13 Mini için de gelebilir. Sonny Dickson’ın Haziran ayında Twitter’da paylaştığı Mini modelinin görüntüleri, iki kamera merceğinin iPhone 12 Mini’de olduğu gibi üst üste değil, birbirinden çapraz olarak yerleştirildiğini gösteriyor.



Boyut açısından iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisi ile aynı fakat biraz daha kalın ve ağır olması bekleniyor.



EKRAN: 120 Hz YENİLEME HIZI



Analist Ming-Chi Kuo, iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinin 120 Hz yenileme hızı için ekranlarında LTPO teknolojisini barındıracağını iddia ediyor. Ancak 13 ve 13 Mini modellerde bu özellik bulunmayabilir. Bu yenilik, geçen seneki 60 Hz yenileme hızı sunan iPhone 12 serisine göre önemli bir gelişme.



Apple henüz premium modellerine yükseltilmiş yenileme hızını eklememiş olsa da, piyasadaki rakipleri olan Samsung Galaxy S21 ve OnePlus 9 Pro dahil olmak üzere diğer üst seviye akıllı telefonlar 120Hz yenileme hızına sahip.



HER ZAMAN AÇIK EKRAN



Bloomberg’de yayınlanan bir habere göre iPhone 13, Apple Watch’a benzer şekilde her zaman açık bir ekrana sahip olabilir. Bu teknolojiyle ekran kapalı durumdayken bile tarih, saat ve bildirimleri gibi bazı veriler iPhone ekranında görüntülenebilecek.



KAMERA: TÜM MODELLERDE LİDAR TARAYICI OLACAK MI



Apple’ın yeni Pro ve Pro Max modelleri için birkaç kamera yükseltmesi bekleniyor.



Bloomberg’den Mark Gurman tarafından Ağustos ayında yayınlanan bir rapora göre; iPhone 13, üç yeni kamera ve video özelliği alabilir. Bunlar: Portre Modunun bir video versiyonu, ProRes adlı daha kaliteli video kaydetme seçeneği ve görünümü yoğunlaştırmak için yeni bir filtre sistemi. Gurman, ProRes’in yalnızca iPhone 13 Pro ve Pro Max için kullanılabileceğini tahmin ediyor.



Daha önce, yaklaşan tüm iPhone 13 modellerinin bir lidar tarayıcı alabileceği konuşuluyordu ancak Dylan adlı bir kullanıcının Twitter’da yayınladığı sızıntıya göre, yalnızca Pro ve Pro Max’in bu teknolojiyi barındıracak. Apple aynı stratejiyi iPhone 12 serisinde de izlemişti.



PİL: 4 MODELDE DE PİL KAPASİTESİ ARTABİLİR



Çin sosyal medya platformu Weibo’nun Haziran ayı başlarında yapılan söylentilere göre, iPhone 13 serisindeki her model iPhone 12’den daha büyük pillere sahip olabilir.



iPhone 13 serisi, iPhone 12’den daha büyük bir pili barındırabilmesine rağmen pil ömrü daha kısa da olabilir. Çünkü pil ömrü pil kapasitesiyle aynı olmadığı için pil boyutundaki artışın doğrudan daha uzun pil ömrüne dönüşmeyebilir.



Teknoloji devi Apple’ın iPhone 13 serisini Eylül ayının üçüncü haftasında gerçekleşeceği söylenen sonbahar etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte, iPhone 13 serisi ile beraber yeni AirPods 3 ve Apple Watch 7’nin de tanıtılması bekleniyor.Teknoloji uzmanı Alexandra Garrett’ın Cnet’te yayınlanan analizine göre; Apple’ın yeni serisinde dört telefon olacağı biliniyor. Bunlar: iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Apple ilk kez dörtlü seriyi geçen yıl iPhone 12 ile sunmuştu. Bu sene iPhone’larda daha iyi kamera, yeni birkaç tasarım ve özellik yükseltmeleri bekleniyor.Geçen yılki iPhone 12 ve iPhone 12 Mini oldukça benzer özelliklere sahiplerdi. Her ikisi de aynı kamera özelliklerini ve depolama seçeneklerini paylaşıyor ve her ikisi de Pro modellerinde bulunan lidar tarayıcıdan (3D tarama) yoksundu. Sadece Mini modeli, isminden anlaşılabileceği üzere daha minimal bir yapıya sahipti. iPhone 12 Pro ve Pro Max de benzer özellikleri paylaşıyor ancak kamera sensörü ve lenslerinde birkaç küçük farklılık vardı.Şimdiye kadar kesin bir bilgi mevcut değil. Sızdırıldığı düşünülen bazı kuvvetli iddialar olmasına rağmen Apple henüz hiçbir iddiayı kabul etmedi.Geçen seneki iPhone 12 serisi Mini ve Pro Max gibi yeni iPhone’lar ile gündem olmuştu. Fakat bu sene yeni özelliklerden ziyade yeni fiyatlar gündem olacak gibi duruyor. DigiTimes’ın Ağustos ayı raporuna göre teknoloji devi Apple, tedarikçisi TSMC’nin artan çip üretim fiyatını telafi etmek için iPhone 13’ün maliyetlerini artırmayı düşünüyor. Rapora göre, Apple’ın tedarikçisi Ocak 2022’ye kadar “gelişmiş ve olgun proses teknolojileri” için maliyeti yüzde 20’ye kadar artırmayı hedefliyor.