ABD’li asker Nicole Gee; Afgan bebeği kurtardı, saldırıda öldü

Sadece birkaç gün önce, bir Afgan bebeğini koruyucu bir şekilde tutarken çekilmiş bir fotoğrafını şahsi Instagram hesabında yayınladı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) donanmasında deniz piyadesi olarak görev yapan çavuş Nicole Gee, fotoğrafın altına “İşimi seviyorum.” diye yazdı.



Gee, 26 Ağustos Perşembe günü Kâbil Havalimanı’nın dışında IŞİD militanlarının intihar saldırısında hayatını kaybetti.



ABD Savunma Bakanlığı tarafından dağıtılan bir fotoğrafa göre, deniz piyadesi Nicole Gee Kâbil Havalimanı’nda kollarında koruyucu bir şekilde Afgan bir bebek tutuyor. ABD medyasına göre 23 yaşındaki çavuş Gee aynı fotoğrafı Instagram platformunda paylaşmıştı.



13’Ü AMERİKAN ASKERİ 200’DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Terör örgütü IŞİD üyesi bir intihar bombacısı perşembe günü Kâbil Havalimanı’na giriş kapısının önünde kendini havaya uçurmuştu. Saldırıda tahliye için uçak sırası bekleyen 200’e yakın sivil ve 13 Amerikan askeri ölmüştü.



Kuzey Carolina doğumlu olan Gene hunhar saldırıda can veren onlarca kişiden biriydi. ABD Savunma Bakanlığı dün öldürülen askerlerin tam isimlerini yayımladı. Ölen askerlerin 11’i 20 ile 23 yaşları arasındaydı, bir asker 31 yaşındaydı.



Afganistan’ın başşehri Kâbil’de havalimanın dışındaki yıkıcı saldırının sivil kurbanları hakkında çok az şey biliniyor.