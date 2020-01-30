'iPhone hacklenemez' lafı bir efsane mi?

iPhone kullanıcıları, telefonlarına sızmanın, şifrelerinin kırılmasının daha zor olduğunu düşünerek, daha güvenlikli buldukları bu telefonlara yönelirken, Android kullanıcıları ise, kullanımı daha kolay olduğu gerekçesiyle bu teknolojiden vazgeçmeye yanaşmıyordu.







Ancak, ABD'li teknoloji uzmanları şimdilerde bu köşeli yargıları tartışıyor. iPhone mu daha güvenli yoksa Android mi?





İki ayrı işletim sisteminin şifreleme yöntemi tartışılırken, akıllı telefonlardan elde edilecek verilerin suçlular üzerinde caydırıcı etki yapabileceği öngörülüyor.





Bunun için de ABD yönetimi, Apple ve benzeri şirketleri, bu tür verilerin paylaşımı için arka kapı aralamaya zorluyor.Apple'ın bu öneriye sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.





Android Authority'nin aktardığına göre, ABD yönetimi bazı gelişmiş telefonların şifresini kırabiliyor. Buna göre, şirket yardımı olmadan da teknoloji uzmanları akıllı telefonlara sızabiliyor ve güvenlik duvarlarını aşabiliyor.





Oran olaraksa iPhone marka telefonların daha fazla kırılabildiği iddia ediliyor.Hatta iddialara göre, Android telefonların şifre duvarlarını aşmak daha zor.





Fort Worth Emniyeti için dijital adli incelemeler yürüten Dedektif Rex Kiser, “Bir yıl önce iPhonelara giremiyorduk ama tüm Androidlere sızabiliyorduk. Artık Androidlerin çoğuna giremiyoruz” dedi.





Buna göre FBI'ya şifrelemeleri aşması için araç temin eden şirketlerden Cellebrite, iPhoneX de dahil olmak üzere tüm iPhonelara sızabilecek bir yazılıma sahip. Söz konusu yazılımın GPS kayıtları, mesajlar, arama kaydı, rehber ve hatta Instagram, Twitter, LinkedIn gibi belirli uygulamalardan verileri çekebildiği bildirildi.