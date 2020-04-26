Samanyolu Haber /Teknoloji / iPhone kullanıcıları dikkat! /26 Nisan 2020 23:19

iPhone kullanıcıları dikkat!

iPhone ve iPad'lerde bir güvenlik açığı bulunduğu ve bu açık sayesinde milyonlarca verinin şimdiye kadar çalınmış olabileceği ifade edildi.

SHABER3.COM

iPhone ve iPad'lerde tespit edilen bir hatanın bilgisayar korsanlarının yıllarca veri çalmasına imkan sağlamış olabileceği belirtildi.

Apple şirketi, bir güvenlik firmasının yarım milyardan fazla iPhone'u hackerlara karşı savunmasız bırakmış olabileceğini söylediği hatayı düzeltmek için hazırlıklara başladı.

iPad'lerde de bulunan hatanın, San Fransisco merkezli ZecOps mobil güvenlik şirketi tarafından, 2019 sonlarında bir müşteriye yapılan siber saldırının araştırılması sırasında keşfedildiği bildirildi.

ZecOps Genel Müdürü Zuk Avraham, açığın en az 6 siber saldırıda kullanıldığına dair kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Bir Apple sözcüsü, iPhone ve iPad'lerde e-posta için oluşturulan yazılımda bir güvenlik açığı olduğunu kabul etti. Sözcü ayrıca, şirketin sattığı milyonlarca cihaz için bir sonraki güncellemede sunulacak bir düzeltme geliştirdiğini belirtti.

Avraham, hackleme işleminin, Mail uygulamasından kullanıcılara gönderilen ve cihazı kitleyerek sıfırlamaya zorlayan boş bir elektronik posta aracılığıyla yapıldığını öne sürdü. Avraham, cihazın kitlenmesinin bilgisayar korsanlarının cihazdaki fotoğraflar ve iletişim bilgileri gibi verileri çalmasına imkan verdiğini belirtti.

ZecOps güvenliği açığının, İOS'un son sürümleri kullanılıyor olsa bile, hackerların iPhone'lardaki verileri uzaktan çalmasına izin verdiğini iddia ediyor.
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