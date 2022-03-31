Samanyolu Haber /Spor / İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı /31 Mart 2022 07:10

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde İran ile Lübnan arasında oynanan karşılaşmaya biletleri olmasına karşın 2 bin kadın stadyuma alınmadı. Müsabakayı izlemek için İmam Rıza Stadyumu'na giden kadınların içeriye girmesine izin verilmeyince stadyum önünde slogan atan kadınlara güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti.

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Meşhed kentinde oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında kadın seyircilerin stadyuma girişine izin verilmemesiyle ilgili tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığından olayın incelenmesini istedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Reisi, Meşhed İmam Rıza Stadı'nda oynanan İran-Lübnan futbol maçı sırasında gelişen olayların bütün yönleriyle soruşturulması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması için İçişleri Bakanlığına talimat verdi.

Öte yandan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da konuyla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Saygıdeğer hanımefendilere yönelik yönetim yetersizliğinden kaynaklanan mantıksız ve saygısız davranışlar, kamuoyunda büyük üzüntüye yol açmıştır." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, Meclis İçişleri Komisyonuna konunun ivedilikle incelenmesi ve kadınların haklarının korunması çağrısında bulundu.


İran'ın Meşhed kentinde dün akşam oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri müsabakasında biletli kadın seyirciler stadyuma alınmamıştı.

Müsabakayı izlemek için İmam Rıza Stadyumu'na giden kadınların içeriye girmesine izin verilmeyince stadyum önünde slogan atan kadınlara güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etmişti.

İran'ın 2-0 galip geldiği maçta kadınların stadyuma alınmaması ve ardından polisin müdahalesi ülkede tepkilere yol açmıştı.

Horasan Rezevi eyaleti Gençlik ve Spor Müdürü Ali Ekber Haşimi Cevahiri, kadınlara bilet satıldığını ancak Tahran'dan son anda gelen talimata göre hareket ettiklerini açıklamıştı.

Uluslararası müsabakalardan men edilebilir

İran'ın yaklaşık 40 yıldır süren kadınlara yönelik stadyum yasağını kaldırmaması halinde Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından müsabakalardan men edilebileceği belirtiliyor.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden Mihrdad Seraci de dünkü olaylarla ilgili Twitter hesabından paylaştığı mesajında, FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonunun kadınların stadyuma alınmaması üzerine İran Futbol Federasyonunu endişelendirecek kararlar alabileceğine dikkati çekmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı... Sonraki Haber >>

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

İran polisi milli maça almadığı kadınları biber gazı ile dağıttı

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Erdoğan ve Bahçeli'nin hakaretlerini izletip sordu: Nasıl birbirinizin yüzüne bakabiliyorsunuz?

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Pensilvanya otobanında büyük kaza, 40 araç birbirine girdi

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Belediye başkanı hedef gösterdi, gazetecilere meydan dayağı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Bu sefer 'Maklubeler' yarıştı

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

Ukrayna'daki savaş mağdurları için kermes

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:07:24