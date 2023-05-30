İşi zor: Üç haftada 15 milyar dolar buharlaştı

Sözcü'de yer alan habere göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan dün akşam AKP kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Şimşek’in yeni kabinede görev alabileceğine yönelik piyasalarda artan beklentilerle bankacılık öncülüğünde borsa yükseldi. Eurobond getirleri ve CDS ise bugün geriledi.



Bu piyasalarda görülen tepkinin aksine kamunun yön belirleyici olduğu TL’de ise dolar karşısında %1.6 değer kaybı yaşadı. TL bugün mevcut politikada nadiren görülen günlük yatay seyrin dışına çıkmış oldu.



Erdoğan, Şimşek’in partinin ekonomi politikalarının hazırlanmasında koordinasyon rolünde çalışma yürüttüğünü Nisan ayında söylemişti. Ancak Şimşek’in ekonomi yönetiminde olup olmayacağı, olursa hangi görevde olacağı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.



Merkez Bankası (TCMB) ile bankaların Hazine’den sorumlu genel müdür yardımcılarının bir araya geleceği bu akşamki toplantıdan çıkan olası mesajlar da piyasada izlenecek.



Dolar/TL bugün 20.4300 seviyesine kadar yükseldi.



Bu verilere göre TL dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre %4.2 değer kaybederken, depremden bugüne %7.8, yılbaşından bugüne ise %8.4 kayıp yaşadı. TL’nin son beş yıllık kaybı ise %80 seviyesinde.



REZERV ENDİŞESİ



Üst düzey bir bankacılık kaynağı “kamu kuru tutmak bugün 2 milyar dolar harcadı” derken bir diğer bankacı ise “TL daha yönetilebilir seviyelere gelmeli. Son üç haftada 15 milyar dolar rezerv kaybı var bu devam edemez” dedi.



Ekonomistlere göre TCMB bu politikayı devam ettirmek istiyorsa rezervlerini kaybetmemek için dolar/TL’yi daha yüksek seviyede belirlemeli.



TL’nin değer kaybını sınırlı tutmak için TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken iki seçim arasındaki ilk hafta da rezerv kaybı ise 3.5 milyar dolar oldu. Bankacıların hesaplamaları geçen hafta rezerv kayıplarının 3 milyar dolar ile devam ettiğini gösterdi. Read full story



Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı ve piyasaların ekonomi politikalarına uzun vadede sürdürülebilir olmadığı eleştirilerinin de kaynağı durumunda.



BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ %9 ÜZERİNDE



Dinamik Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, “Borsa, kur, bankacılık hisseleri, her şey aynı anda yükseliyor…. Bankacılık hisselerindeki yükseliş özellikle bu (Erdoğan Şimşek) görüşmeyle ilgili” dedi.



Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü %3.83, bankacılık endeksi %9.16 yükselişle tamamladı.



S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk primi TRGV5YUSAC=MG dünkü kapanış seviyesinden 2 baz puan düşüşle 662 baz puana geriledi. Yılın başında 513 baz puandaki CDS iki seçim arasında 700 baz puana yaklaşmıştı.



Seçimin iki turu arası kredi piyasası, istisna ve zorunlu durumlar hariç bankacıların deyimiyle “durma noktasına” gelmişti.



Mevduat faizlerinde önce yüksek montanlı işlemlerde yıllık %40 civarında getiri oluşurken bazı bankalarda daha düşük tutarlara da bu faizleri verdi. Bankacılar KKM ve mevduat hariç seçim döneminde “pek bir işlem” yapamadıklarını belirtmişlerdi.



KKM 7 haftada $32.6 milyar artışla $121.4 milyara ulaştı. KKM’de bu hafta bankalar dövizden TL’ye dönmek için yeni açılan KKM hesaplarına önden prim ödeme uygulamasına son verdi. Bankalar bu uygulamaya döviz talebinin attığı seçim döneminde TCMB tarafından belirlenen rasyoları tutturmak için başlamışlardı.



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Önümüzdeki dönemde hem kısa vade için hem uzun vade için hangi ekonomi görüşünün öne çıkacağını hâlâ net değil. İsimler, yöntemler, birçok yatırımcı bu detayları bekliyor. Bu hafta netlik kazanması piyasanın önünü görmesi açısından daha sağlıklı olacaktır” dedi ve ekledi:



“TL’de değer kaybı seçim döneminde yılın ilk dönemine kıyasla bir miktar hızlandı ancak kümülatif olarak bakıldığında TL’nin mevcut politikada daha çok değer kaybetmesi hala gerekli.”



Erdoğan seçimlerin kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünde bitirdiği bu seçimi iktidarını üçüncü on yıla uzatarak tamamlamış olacak. Erdoğan’ı destekleyen ittifak TBMM’de çoğunluğu seçimlerin ilk turunda elde etmişti.



Erdoğan’ın seçim sonrası açıklamasında faizi düşürdükleri gibi enflasyonu da düşüreceklerini, bunu daha önce yaptıklarını belirtti. Ayrıca “Uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz” dedi.



“Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır” diyen Erdoğan, “Şu anda faiz % 8,5’e indirildi ve göreceksiniz enflasyon da inecek” diye konuştu.



Erdoğan’ın bugün TOBB genel kurulunda da konuştu ve benzer mesajlar verdi.



Bu hafta iç veri gündeminde ilk çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH), perşembe günü imalat sanayii PMI ile mayıs ayına ilişkin öncü enflasyon, daha sonra ise öncü dış ticaret istatistikleri takip edilecek.