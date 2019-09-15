Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'in 'cellat kadısı' İstanbul'u kana bulayacaktı /15 Eylül 2019 16:30

IŞİD'in 'cellat kadısı' İstanbul'u kana bulayacaktı

İstanbul’da, 3 Eylül’de düzenlenen operasyonla yakalanan ve ardından tutuklanan IŞİD’in Rakka kadısı olduğu belirtilen Mustafa Omar El Bekro’nun, örgüte militan temini ve istihbaratla görevlendirildiği öne sürüldü. Yanında 2 YTS (Yabancı Terör Savaşçısı) ile yakalanan El Bekro’nun Şişli’de sansasyonel eylem planladığı ve bu amaçla keşfe giderken yakalandığı belirtildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ve istihbarat birimleri, Suriye'nin Rakka bölgesinde bir dönem terör örgütü IŞİD'te kadılık yaptığı ve birçok kişinin infaz kararını verdiği öne sürülen Mustafa Omer El Bekro'yu yakın takibe almıştı. Ekipler, Suriyeli gençleri IŞİD üyesi olarak devşiren bir şüpheli belirledi. Takibe alınan şüphelinin farklı kod isimler kullandığı anlaşıldı. Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı.

SAHTE KİMLİK ÇIKTI

TEM ekipleri, takip edilen şüphelinin Suriye uyruklu 2 kişiyle birlikte korsan taksiye bindiğini belirledi. Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, takibe alınan araç Okmeydanı'nda düzenlenen operasyonla durduruldu ve şüpheliler gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyeti'ne götürülen şüphelilerin üzerinde sahte kimlik çıktı. Polisin takibindeki ismin üzerinden çıkan Muhammed El Sair adına düzenlenen kimliğin sahte olduğu anlaşılınca, TEM ekipleri gerçeği ortaya çıkardı.

BİRÇOK KİŞİNİN İNFAZ EMRİNİ VERMİŞ

Yapılan araştırmalarda, Suriye'deki savaş bölgelerine eleman gönderen şüphelinin, bir dönem IŞİD'in Rakka kadısı olduğu öne sürülen Dağıstan asıllı Mustafa Omar El Bekro olduğu belirlendi. Bekro'nun 5 yıl Rakka kadısı olarak birçok kişinin infaz emrini verdiği iddia edildi. Bazı infaz emirlerini de kendi uyguladığı öne sürülen 32 yaşındaki şüphelinin “Cellat kadı” diye adlandırıldığı belirtildi. Şüphelinin yanındaki 2 kişinin ise YTS olduğu iddia edildi.

KEŞİF YAPACAKLARDI

Şüphelilerin üzerlerinden çıkan dijital malzemelerdeki verilerden, eylem arayışında oldukları bilgisine ulaşıldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin Okmeydanı'ndaki adrese yönelik sansasyonel eylem planladıkları öne sürüldü. Şüphelilerin keşif yapmak için korsan taksiyle yola çıktıkları bu sırada yakalandıkları belirtildi.
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