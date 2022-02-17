IŞİD'lilerin sanal bahis sitesindeki hesapları MASAK raporunda: Şifreli haberleşme mi?

MASAK raporunda, IŞİD’lilerin sanal bir bahis sitesinde hesaplarının olduğu ve çeşitli zamanlarda çeşitli hesaplara 3 ve 300 liralık havaleler yaptıklarının belirlendiği bilgisine yer verildi. Avukat Senem Doğanoğlu, IŞİD’lilerin bu bahis sitesini haberleşmek için kullanmış olabileceğine dikkat çekerek, “IŞİD’in web tabanlı bilgisayar oyunları üzerinden iletişimde olduğu bilinmektedir” dedi. Doğanoğlu, IŞİD’lilerin 3 ve 300 liralık bankacılık işlemlerinin de şifreli haberleşme yöntemi olabileceğini söyledi.







IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdiği katliama ilişkin firari sanıklar yönünden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren dava dosyasına, MASAK’ın sanıklar ve IŞİD üyeleri hakkında hazırladığı rapor da girdi. MASAK raporunda, haklarında yakalama kararı olan IŞİD’lilerin banka yoluyla para transferi yaptığı, kendilerine miras kalan arsa ve evleri sattığı, hatta deprem sigortası yaptırdığı görüldü.





Raporda, HDP'nin Adana ve Mersin binalarına bomba koyan IŞİD’li Savaş Yıldız ile IŞİD’li Muhammed Zana Alkan’ın, 2018 yılında çevrimiçi bankacılık işlemleriyle ayrı hesaplara bir gün arayla 300 lira yatırdığı tespit edildi. Yine IŞİD’li Kasım Dere ve IŞİD’li Muhammed Zana Alkan’ın, 2017 yılında farklı tarihlerde, PTT’nin Bağcılar Şubesi’ne farklı isimler adına 3 lira gönderdiği belirlendi.





10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukat Komisyonu’nda Senem Doğanoğlu, bu para transferini, “Aralarında iletişimi devam ettirebilecek bir kod örüntüsü olabilir” diye değerlendirdi.





BAHİS SİTESİ ÜZERİNDEN Mİ HABERLEŞİYORLAR?





MASAK, IŞİD’li Ömer Deniz Dündar’ın, bilyoner.com isimli yasal sanal bahis sitesi üzerinden, 2018 yılında üç farklı tarihte ATM aracılığıyla para havalesi yaptığını tespit etti. Avukat Doğanoğlu, IŞİD’in sanal oyunlar üzerinden birbirleriyle iletişime geçtiğine dikkat çekerek, “IŞİD’ın web tabanlı bilgisayar oyunları üzerinden iletişimde olduğu bilinmektedir. Sanıklardan Ömer Deniz Dündar kayıtlarının ortaya çıkardığı üzere; sanık, 1838… numaralı abone üzerinden ödeme yapmış. Tribün, tüm Bilyoner üyelerinin kuponlarını paylaşıp sosyalleşebildiği, kazanırken kazandırabildiği, birbirini takip ederek bahislerle ilgili fikir alışverişinde bulunabildiği sosyal bahis platformu. Dündar’ın hangi abonelerle iletişimde olduğunun tespiti ile abonelerin kimlik bilgileri ve GSM hatlarının mahkeme tarafından istenmesini talep edeceğiz” diye konuştu.





NAKLİYE ŞİRKETİNE PARA TRANSFERİ





MASAK ayrıca, Dündar’ın 24 Mayıs 2021 tarihinde ATM kanalıyla Manisa’daki bir nakliyat şirketine para havalesi yaptığını tespit etti. Avukat Doğanoğlu, şirketin sahiplerinin belli olduğunu aktararak, mahkemenin bu havaleyi neden yapıldığı araştırması ve firmadan kestiği faturayı istemesi gerektiğini söyledi.





ARANIRKEN VERGİ MÜKELLEFİ OLMUŞLAR





MASAK raporunda; IŞİD’li Ahmet Güneş’in 2017 yılında Gaziantep Vergi Dairesi’nde, IŞİD’li Cebrail Kaya’nın 2019 yılında Gaziantep Vergi Dairesi’nde, IŞİD’li Muhammed Zana Alkan’ın 2017 yılında Adıyaman Vergi Dairesi’nde, IŞİD’li Yakup Elgazi’nin 2017 yılında Malatya Vergi Dairesi’nde ve IŞİD’li Ömer Deniz Dündar’ın 2017 yılında Adıyaman’da, haklarında yakalama kararları olmasına karşın vergi mükellefi olmak için işlem yaptığı görüldü.





IŞİD’liler hakkında MASAK’ın rapor ettiği dikkat çekici bilgilerden bazıları şöyle:





- Savaş Yıldız’ın, özel bir bankadan 11 Ağustos 2016 tarihinde kredi kartı çıkarttığı tespit edildi.





- IŞİD’li Ahmet Güneş’in, SGK kayıtlarına göre Gaziantep Kozluca’da 2009-2019 arasında tarımla uğraştığı belirlendi.





- IŞİD’li Edremit Türe’nin, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra deprem sigortası yaptırdığı ve 2019 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde kendisine miras kalan arsaları, bağı ve evi sattığı tespit edildi.





- IŞİD’li Hasan Hüseyin Uğur’un, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki iki bağı 2019 yılında sattığı belirlendi.