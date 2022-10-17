Işığın Yükselişi ABD’de sahne aldı

Işığın Yükselişi, tarihteki tüm klasik zıtlık öykülerinden yola çıkılarak yazıldı. Karanlık-aydınlık korelasyon metaforu üzerine kurulan müzikal New Jersey’nin Raritan Valley Üniversitesi’nde sahnelendi. Program YouTube’dan canlı verildi.















İlk defa canlı yayınlanan organizasyonda 24 ülkeden 40 dansçı, 24 solist ve 33 dünya orkestra müzisyeni seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. Programı Amerikalı aktör ve IFLC severlerin yakından tanıdığı Bill Timoney sundu.









IFLC USA Başkanı Emre Çelik, IFLC’nin 20.Yılı’nı kutlandığın belirterek son günlerde Türkiye’de yaşanan üzücü olaylardan bahsetti. Çelik,Babasi zorba bir idarenin zulmune ugramis binlerce magdurdan biri olan Nahit Güney’in girdigi psikolojik sikinti sonucu hayatina son verdiğini ve evine ekmek götürme derdindeki 40’dan fazla maden işcisinin maden faciası nedeniyle hayatını kaybettini belirtti.





IFLC 20. Yıl etkinlikleri’ne gönderdiği mesajla iştirak eden M.Fethullah Gülen, IFLC sayesinde gönül köprüleri kurduğunu belirterek “Yeryüzünde kutuplaşmaların yükselişte olduğu ve yer yer bu kutuplaşmaların çatışmalara dönüştüğü zor bir dönemde Uluslararası Dil ve Kültür Festivali dili, dini, kültürü ve rengi farklı gençleri istikrarlı bir şekilde bir araya getirerek karşılıklı saygı ve sevginin bir sembolü haline geldi.” dedi. Daha sonra Gülen’in mesajı ekrana yansıtıldı.





New Jersey Eyalet Senatörü Gordon Johnson, New Jersey Senato ve Meclis’i tarafından kabul edilen IFLC’yi ‘Tanıma’ belgesini IFLC USA Başkanı Emre Çelik’e takdim etti. Johnson yaptığı konuşmada dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelen gençlerin kendilerine, farklı kültürlerini, tarihlerini ve ortak saygıyı öğrettiğini ifade etti.





‘Tanıma’ belgesinde “Işığın Yükseliş Müzikali’nin yetenekli yapımcıları, temel değerlerine bağlılıklarını defalarca göstererek, layık bir model oluşturdular ve başkalarının çabalayabileceği bir mükemmellik standardı belirlediler.” ifadelerine yer verildi.





Raritan Valley Üniversitesi Rektörü Dr. Michael J. McDonough ise salonun bu kadar dolu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.





NBA Yıldızı ve İnsan hakları aktivisti Enes Kanter Freedom ise yaptığı konuşmada gençlerin geleceğimizi oluşturacağına dikkat çekerek, “dil, renk, din ve geçmisin çok önemli olmadığını önemli olan bu farklılıklar içerisinde ortak unsurları bulmak” olduğunu söyledi. Freedom, sadece bir tek dünyanın olduğunu ve bunu yapmak için uğraşılması gerektiğini belirterk “Bu akşam burdaki çocuklar bunu yapıyor. Lütfen onları tebrik edin.”şeklinde konuştu.





Daha sonra sahneye çıkan genç yetenekler Işığın Yükselişi’ni sahneledi.





“MASUMİYET İLE GÜNAHIN TARİHSEL ÇATIŞMASINI” ANLATTI





“En kadim öykü” paydasında birleşen ana öyküsü ile Işığın Yükselişi müzikali, tarihsel bir gerçeklikle hareket ederek, masumiyet ile günahın, iyi ile kötünün, karanlık ile aydınlığın tarihsel çatışmasını anlatıyor. Çok renkli bir şarkı repertuarına sahip Işığın Yükselişi Müzikalinde 24 farklı ses rengine sahip genç solistler, çok geniş bir coğrafya ve zaman dilimi aralığından seçkin bir şarkı ziyafetiyle seyircileri adeta büyüledi.





Müzikal için sahne alan tüm dansçılar, solistler, koro ve orkestra kostümleriyle hikayenin tematik uyumu da dikkat çekti.





Müzikalin bir başka özelliği de teknolojinin imkanlarını sonuna kadar kullanması oldu. Müzikal boyunca arkadaki dev ekranda izleyicilerin seyir zevkini yükselten ve o oyunun içselleştirilmesine katkı sağlayan görsellerin akması dikkat çekti.

Salondaki seyirciler Dıv-Dıv, Erik Dalı ve Şeker Oğlan parçalarına uzun süre eşlik ederek çoştu.





“GENİŞ SOSYO-KÜLTÜREL ARKA PLANI YANSITIYOR”





“Müzikalde 7 kıtadan onlarca köklü kültürel renkliliğin işlendiğini Afrika’dan Asya’ya , Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar olduk a geniş bir sosyo-kültürel arka plan bulunuyor. Mugham’dan (Azerbaycan bölgesine ait uzun hava) Horon’a, uzanan muazzam bir müzikal ve görsel şölen oluşturdu.”dedi.









PROGRAM GÜNEŞ DOĞACAK PARÇASI İLE SON BULDU

Programın sonuna doğru Fethullah Gülen Hocaefendi’ye ait ‘Güneş Doğacak’ şiiri seslendirdi. Işığın Yükselişi yine her programın sonunda olduğu gibi ‘Yeni Bir Dünya’ Şarkısı ile son buldu. Kapanış şarkısından sonra öğrencilerin uzun süre birbirine sarılması ise dikkat çekti. Seyirciler bir süre katılımcı öğrencilerle birlikte fotograf çektirdi.







ÖĞRENCİLER DAHA SONRA ENES KANTER FREEDOM İLE BİRLİKTE PASTA KESTİ

Programın bitiminden sonra New Jersey’de eğitim veren Pioneer Academy’e giden öğrenciler orda NBA Yıldızı Enes Kanter Freedom ile birlikte pasta kesti. Freedom öğrencilerle fotoğraf çektirerek bir süre sohbet etti. Programa katılamayanlar etkinliği YouTube üzerinden canlı olarak izledi.

