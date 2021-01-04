İsimlerini biliyoruz, AKP milletvekilleri Biden'ın kapısında bekliyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 46'ncı başkanı olarak seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğu devralmaya hazırlanan Joe Biden ile temas kurmaya çalıştığını söyledi.





"ANLAŞMA METNİ DE VAR BENDE"





Öztunç, ABD’deki seçimleri Joe Biden’ın kazanmasından sonra yaşananları şöyle anlattı: “Biz milletimize bakıyoruz. Ama Biden’a kimin baktığını çok biliyoruz. AKP milletvekilleri şu anda Amerika'da Biden’ın kapısında bekliyor." dedi.





İsimleri de sıralayan Öztunç, "Mücahit Arslan, Ali İhsan Arslan… Şu anda Amerika'da Biden’ın kapısında beklemeye devam ediyor. AKP milletvekillerinin hangi firma ile anlaştığını, kulis yapması için kaç para verdiğini hepsini biliyoruz. Anlaşma metni de var bende…” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "AKP milletvekilleri Biden'ın kapısında bekliyorlar." dedi.





Öztunç, Saray'ın Millet İttifakı'nı dağıtmak için gayri resmi siyaseti tercih ettiğini belirterek, "Daha ne söyleyeceksiniz. İsim derseniz ben Ahmet, Mehmet diyemem… Ancak AKP, Saray… Saray’a bağlı bazı örgütler, istihbarat örgütleri Millet İttifakı’nı, Cumhuriyet Halk Partisi’ni, İyi Parti’yi, Demokrat Parti'yi, Saadet Partisi’ni dağıtmak için her türlü iftirayı atıyor. Resmi siyasetten bahsetmiyorum…" diye konuştu.





“KANAL İSTANBUL KATARLILARDAN PARA KAZANMA İŞİDİR”





Öztunç, BBN Türk televizyonunda moderatörlüğünü Fehmi Çalmuk’un yaptığı "Politik Adam" programında Kanal İstanbul projesini "rant projesi" diye niteledi.





Öztunç, “Çünkü Ak partililer Katarlılara şuradan arazi alın dedi önce kendileri aldılar sonra Katarlılara sattılar. Para kazandılar. Rant işi rant… Kanal İstanbul Katarlılardan para kazanma işidir.” tespitinde bulundu.





CHP Genel Başkanı Yardımcısı Ali Öztunç (sağda), Fehmi Çalmuk'un sorularını cevaplandırdı.