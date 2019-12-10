Samanyolu Haber /Gündem / İşkence ile meşhur Çorum Cezaevi'nde yine hak ihlali: Kaloriferler günlerdir yanmıyor! /10 Aralık 2019 12:33

İşkence ile meşhur Çorum Cezaevi'nde yine hak ihlali: Kaloriferler günlerdir yanmıyor!

Çorum Cezaevi'nde işkence iddiaları bitmiyor

SHABER3.COM

Daha önce işkence için kurulan özel ekiple gündeme gelen Çorum Cezaevi yine bir hak ihlaliyle tartışma konusu oldu. İddiaya göre cezaevlerinde son 4 gündür kaloriferler keyfi olarak yakılmıyor. Tutukluların bu yöndeki taleplerine ise kulak tıkanıyor.

Cezaevinde hak ihlalleri durmak bilmiyor. İddiaya göre Çorum Cezaevi’nde son 4 gündür kaloriferler yanmıyor. Bir twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Gelen çok önemli bir Dm! Lütfen paylaşalım. Çorum Cezaevi’nde bu hafta sonu ve bugün olmak üzere 3 gündür kaloriferler yanmıyor. Arkadaşım içeride ve bugün telefon görüşünde eşine söylemiş. Çocuklu anneler de var içerde.” ifadeleri kullanıldı.


 
İŞKENCE İÇİN ÖZEL EKİP!
Çorum Cezaevi, daha önce de hak ihlalleriyle gündeme gelmişti. Cezaevindeki hak ihlallerine dair rapor hazırlayan İnsan Hakları Derneği (İHD), tutuklulara şiddet uygulamak için özel bir ekip oluşturulduğunu belirtmişti. Rapora göre, gardiyanların içinden özellikle darp ve şiddet uygulamak için oluşturulmuş bir ekip var. 7 kişilik koğuşlarda 43 kişi kalıyor. İddiaya göre her koğuşta 8-10 kişi yerde yatıyor. Kantin pahalılığı başını alıp gitmiş durumda.
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