Samanyolu Haber /Gündem / İspanya'da koronavirüs yüzünden yaşanan can kayıplarının sayısı dört gündür azalıyor /06 Nisan 2020 15:11

İspanya'da koronavirüs yüzünden yaşanan can kayıplarının sayısı dört gündür azalıyor

İspanya'da koronavirüs yüzünden yaşanan can kayıplarının sayısı dört gündür azalıyor. Pazartesi günü açıklanan can kaybı sayısı 637 oldu, pazar günü ise bu rakam 674'dü. Bugün açıklanan sayı, 24 Mart'tan beri en düşük rakam. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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İspanya ve İtalya'da hem can kayıplarının hem de yeni koronavirüs vakalarının sayısında azalma görülmesi, sokağa çıkma kısıtlamalarının işe yaradığı umudunu doğurdu.

İspanya'da hükümet karantina uygulamaları hafiflese bile insanların sokağa maskeyle çıkması gerekebileceğini belirtiyor.

İtalya'da ise Başbakan Giuseppe Conte, kısıtlamaların ne zaman hafifletileceğine dair henüz ellerinde net bir veri olmadığını söylüyor.


İspanya'da koronavirüs yüzünden yaşanan can kayıplarının sayısı dört gündür azalıyor.

Pazartesi günü açıklanan can kaybı sayısı 637 oldu, pazar günü ise bu rakam 674'dü.

Bugün açıklanan sayı, 24 Mart'tan beri en düşük rakam.

Geçen Perşembe günü ise 950 kişi hayatını kaybetmiş ve bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek can kaybı olmuştu.

Yeni vaka sayısı ise 4.273 oldu.

Uzmanlar, İspanya'da salgının doruk noktasına ulaşmış olabileceğini söylüyor; bu da umut ışığı yaratıyor.

İspanya, dünyada koronavirüs yüzünden en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke.

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