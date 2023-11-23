Samanyolu Haber /Dünya / İsrail açıkladı: Aranın ardından Gazze'yi vurmaya devam edecek /23 Kasım 2023 16:32

İsrail açıkladı: Aranın ardından Gazze'yi vurmaya devam edecek

Yarın başlaması beklenen insani aranın ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının devam edeceğini söyleyen Halevi, “Savaşı bitirmiyoruz" dedi.

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İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yarın başlaması beklenen insani aranın ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının süreceğini belirtti. Halevi, işgal edilen Gazze’nin kuzeyinde, bazı üst düzey İsrailli komutanlarla bir araya geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gazze’ye yönelik saldırılara değinen Halevi, “Savaşı bitirmiyoruz. ‘Zafer’ kazanana kadar devam edeceğiz, ilerleyeceğiz ve Hamas’ın diğer bölgelerine de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların insani aranın ardından devam edeceğini söylemişti.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda uzlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesi öngörülüyor. Henüz resmi olarak açıklanmasa da insani aranın yarın başlaması bekleniyor.

BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS'TE 90 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 90 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki baskını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, kamptaki Filistinlilerin evlerine zarar veren baskınlarla vatandaşların gözaltına alındığı ifade edildi. Tubas kentinde biri kadın ve 3'ü eski tutuklu olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Kalkilya kentinde de 30 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sabah erken saatlerden itibaren başlayan baskınlarda en az 90 Filistinlinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 3 bin 130'a ulaştığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. 
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