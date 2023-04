İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya ikinci kez baskın düzenledi

İlk baskında ne oldu?





İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

Mescid-i Aksa'da yaşananlar, işgal altındaki Batı Şeria'da protestolara yol açtı ve ilk baskından sonra İsrail ordusu Gazze'den dokuz roketin ateşlendiğini duyurdu.

Çarşamba sabaha karşı düzenlenen ilk baskın sonrası polisle Filistinliler arasında çatışma çıkmıştı. Polis, 350 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.Bir İsrail emniyet sözcüsü düzenlenen ikinci baskında, taş ve havai fişek taşıyan onlarca Filistinli gencin içeride barikat kurmasını engellemek için güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini söyledi.Reuters’ın bildirdiğine göre Mescid-i Aksa kompleksini yöneten Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail polisinin ibadet bitmeden girdiğini ve ses bombaları ve plastik mermi ile ibadet edenleri tahliye etmeye çalıştığını kaydetti. Görgü tanıkları ise ibadet edenlerin polise nesneler fırlattığını söyledi.El Cezire muhabiri Natasha Ghoneim, ibadet edenlerin camiden çıkarıldığını ve caminin tamamen boşaltıldığını bildiridi.Filistin Kızılayı, İsrail kuvvetleri tarafından ses bombaları ve plastik mermiler kullanıldığını ve 6 kişinin yaralandığını açıkladı.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, şiddeti kınadı.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari günün erken saatlerinde, “Tırmanış istemiyoruz ancak her türlü senaryoya hazırız" dedi.Sabahki roket atışlarının ardından ikinci baskından önce Gazze'den iki roket daha atıldı. İsrail ordusu birinin sınırı geçmediğini, diğerinin ise açık araziye düştüğünü kaydetti.24 saatten az bir süre önce, İsrail polisi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemişti. Baskın sonrası polisle Filistinliler arasında çatışma çıkmış ve 350 kişi gözaltına alınmıştı.İsrail polisi gözaltına alınanları; "taşlar, sopalar ve hava fişekler taşıyan kışkırtıcılar" olarak nitelendirmişti.Filistinliler ise polisin, ses bombası ve plastik mermiler kullandığını ve 14 kişinin yaralandığını söylüyor.İsrail polisinin açıklamasında “ellerinde havai fişek, taş ve sopalar bulunan maskeli kışkırtıcıların kendilerini içeri kilitlemeleri üzerine güvenlik güçlerinin camiye girmek zorunda kaldığı" öne sürüldü. Açıklamada polislerin taşlandığı ve caminin içinden hava fişek atıldığı belirtilerek bir polis memurunun bacağından yaralandığı kaydedildi.İlk baskında caminin içinden çekilen görüntülerde polise havai fişekler atıldığı görülüyor.Başka bir videoda ise İsrail polisi Filistinlileri copluyor.Caminin dışında Reuters haber ajansına konuşan yaşlı bir kadın gözyaşları içinde, "Bir sandalyede oturmuş Kur'an okuyordum. Ses bombası attılar, biri göğsüme isabet etti” dedi.Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık görevlilerinin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellediği belirtildi.Bu makalede Twitter içeriği bulunmaktadır. Çerez ve diğer teknolojileri kullanıyor olabilirler, bilgisayarınıza herhangi bir şey yüklenmeden önce sizin rızanızı alırız. İzin vermeden önce çerez politikasını okumak ve gizlilik politikasına göz atmak isteyebilirsiniz. Bu içeriğe ulaşmak için lütfen "kabul et ve devam et" seçeneğine tıklayın.İsrail ordusu, beş roketin havada vurulduğunu, diğer dördünün "açık alanlara düştüğünü" söyledi.Şimdiye kadar hiçbir grup roket saldırılarının sorumluluğu üstlenmedi.Bunun ardından İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nde sabaha karşı saldırı düzenledi.Hamas Radyosu, bu saldırılarda biri Gazze’de diğeri bir göçmen kampında olmak üzere iki eğitim kampının vurulduğu bildirildi.Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna ise “İşgalcileri, büyük bir patlamaya yol açabilecek kutsal yerlerde kırmızı çizgileri aşmamaları konusunda uyarıyoruz” diye konuştu.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te geçen yıl boyunca şiddet tırmandı.Ramazan, Hamursuz Bayramı ve Paskalya'nın bu yıl aynı zamana denk gelmesi nedeniyle gerilimlerin artabileceğine dair endişeler var.Gazze'yi yöneten Filistinli militan grup Hamas, bazı Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa yakınlarında kurban kesmeye çalışacaklarına dair haberlerin ardından, Filistinlileri camiyi korumaya çağırmıştı.Yahudiler tarafından Tapınak Tepesi olarak bilinen bölge, Museviliğin en kutsal yeri.Yahudilerin ve diğer gayrimüslimlerin yerleşkeye girmelerine izin veriliyor. Ancak bu ziyaretçiler burada ibadet edemiyor.Filistinliler Yahudilerin ziyaretlerini hassas statükoyu değiştirme girişimleri olarak değerlendiriyor.