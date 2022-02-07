İsrail polisi, Netanyahu ve oğlunun telefonlarını casus yazılımla dinledi

İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ve yakın çevresinin telefonlarının casus yazılımla takip edildiği iddia edildi. Calcalist gazetesi, polisin, hakkında yolsuzluk davaları devam eden Netanyahu ve oğlunun da bu yolla izlendiğini kaydetti.







Calcalist gazetesi, Pegasus’un, “soruşturma açılmadan ve adli izinler olmadan” istihbarat için kullanıldığını iddia etti. Gazete, hedefler arasında yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan eski başbakan Netanyahu, bir oğlu ve iki yardımcısının da olduğunu duyurdu. Bunun yanı sıra gazeteciler, sendikacılar, iş insanları, avukatlar, bazı protesto hareketlerinin liderlerine uzanan geniş bir listenin İsrail polisi tarafından yasal çerçeve dışında izlendiği öne sürüldü.





“MAHKEME EMRİ OLMADAN KÖTÜYE KULLANILDI”

Telefon takip etme yoluyla toplandığı iddia edilen kanıtlardan herhangi birinin Netanyahu aleyhine kullanılıp kullanılmadığı ise belli değil. Eski İsrail başbakanı uzun süredir kolluk kuvvetlerini kendisini “haksız yere hedef almakla” suçluyor.





İsrail’de 12 yıllık iktidarının ardından geçtiğimiz haziran ayında koltuğundan ayrılmak zorunda kalan Netanyahu, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlamalarıyla yargılanıyor.





İsrail Başsavcılığı, geçtiğimiz ay, tartışmalı Pegasus casusluk yazılımının polis tarafından ‘mahkeme emri olmadan’ kötüye kullanıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.





İsrail polis teşkilatında, 2015-2018 arasında polis teşkilatının başındaki Roni Alshech zamanında Pegasus’un yasal çerçeve dışında kullanımının arttığı ifade edildi.





Aralarında Sınır Tanımayan Gazeteciler, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Electronic Frontier Foundation ve Privacy International’ın da bulunduğu 86 örgüt, ortak açıklamada geçtiğimiz yıl sonunda Avrupa Birliği’nden NSO Grubu’na yaptırım uygulaması çağrısı yapmıştı. NSO Grup, ABD’nin kara listesinde bulunuyor





PEGASUS NEDİR?

Pegasus, İsrailli NSO Grup şirketi tarafından geliştirilen çok gelişmiş bir casus yazılım. Bu yazılımın varlığı ilk olarak Ağustos 2016’da ortaya çıkmıştı. Yazılımın telefona yüklenebilmesi için başvurulan yöntemlerden birisi ‘sahte link gönderme’.





Hedef olan kişinin cep telefonuna meşru bir kurumdan gelmiş gibi bir link gönderiliyor. Bu, genellikle kargo veya gönderi takibi oluyor. Kullanıcı bu linke tıkladığında yazılım cep telefonuna yükleniyor.





Son yapılan araştırmalar yazılımın çok daha geliştirildiğini ve daha kolay bir yöntemle de hedefteki telefona yüklenebildiğini ortaya koydu.







