İsrail, Türkiye’nin hibe ettiği yardımların dağıtılmasını engelledi

Türkiye'den her yıl Filistinliler için un hibe alan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Mersin Limanı'ndan sevk ettiği yardımlar İsrail'in Aşdod Limanı'nda engele takıldı.



Yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, her yıl UNRWA üzerinden Filistinlilere yaptığı yardımlar çerçevesinde ajansa bir süre önce hibe ettiği un ve diğer kuru gıda malzemelerini Mersin Limanı'nda yetkililere teslim etti.



Teslimat sürecinin tamamlanmasından sonra UNRWA, Gazze'nin 4 haftalık ihtiyacına karşılık gelen yaklaşık 1100 konteynerden oluşan yardımları Mersin Limanı'na gönderdiği bir gemiye yükletti.



UNRWA'nın Filistinliler için un ve kuru gıda taşıyan gemisi yüklerin indirilmesi için İsrail makamlarının yönergeleri çerçevesinde Aşdod Limanı'na gitti.



Yükün bir miktarı limandan Filistinlilere ulaştırılmaya başlandıktan bir süre sonra İsrail makamları yardım operasyonunu durdurdu.



UNRWA'nın, yardımın dağıtımına devam edebilmek için İsrail makamlarıyla görüşmeye devam ederken, Türk makamlarının da İsrail'le temasa geçerek kalan yardımın dağıtılması için devreye girdiği öğrenildi.



Ajansın resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Türkiye, 2013'ten bu yana UNRWA'nın Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan 70 bin ton üzerindeki unun sağlanması için her yıl bu miktarın neredeyse yüzde 15'i kadar katkıda bulunuyor.



İSRAİL'İN UNRWA HAKKINDAKİ İDDİALARI



BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.



UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.



UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.



İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.