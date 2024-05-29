İsrail'den skandal açıklama: Saldırıların ne zaman biteceğini duyurdular

Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği açıklamalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun en güvendiği isimlerden biri olan Hanegbi, İsrail'in Gazze ile Mısır sınırındaki tampon bölgenin yüzde 75'inin kontrolünü ele geçirdiğini de söyledi. Hanegbi, "Mısırlılarla birlikte silah kaçakçılığını engellemeliyiz. Philadelphia Koridoru'nun yüzde 75'i kontrolümüzde ve zamanla hepsini kontrol altına alacağız" dedi.





7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırılarından sonra Filistin'de sivilleri hedef alarak şiddete başvuran İsrail büyük tepki çekmeye devam ediyor.Uluslararası kamuoyunun talep ve çağrılarına kulaklarını tıkayan İsrail yönetiminden saldırıların ne zaman biteceğine dair bir açıklama geldi.İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Taci Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırıların "en az" 7 ay daha devam edeceğini duyurdu. İsrail devlet televizyonu Kan'a konuşan Hanegbi, saldırıların 2024 yılı boyunca devam etmesinin beklendiğini söyledi.BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.İsrail'in, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti.Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.