Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’u sağanak vurdu! Millet Kütüphanesinde vatandaşlar mahsur kaldı /05 Eylül 2023 22:19

İstanbul’u sağanak vurdu! Millet Kütüphanesinde vatandaşlar mahsur kaldı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika bir uyarı verildi. İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde vatandaşlar sağanak ve sel sebebiyle mahsur kaldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam başlayan yağış gece boyunca etkili olacak. Yağışlar, İstanbul’un kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

ARNAVUTKÖY’DE ŞİDDETTİNİ ARTIRDI

İstanbul’un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy’de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

MİLLET KÜTÜPHANESİNDEKİLER MAHSUR KALDI

Başakşehir Millet Kütüphanesi’nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

YAĞIŞ METRO SEFERLERİNİ DE ETKİLEDİ

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır” denildi.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İMAMOĞLU: TEDBİRLİ OLUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu an özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy'de metrekareye düşen yağış 70kg'ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız” ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ’DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda şöyle denildi:

Yarın Giresun çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 19°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 21°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 20°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 24°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu

VAN 14°C, 30°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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