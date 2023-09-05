İstanbul’u sağanak vurdu! Millet Kütüphanesinde vatandaşlar mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam başlayan yağış gece boyunca etkili olacak. Yağışlar, İstanbul’un kuzeyinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek.







Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İstanbul’un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir’de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.Arnavutköy’de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.Başakşehir Millet Kütüphanesi’nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır” denildi.İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un kuzey kesimi ve yerel olarak beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Şu an özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy'de metrekareye düşen yağış 70kg'ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız” ifadelerini kullandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda şöyle denildi:Yarın Giresun çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve zamanla doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul’un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 19°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 24°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 19°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA 21°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 20°C, 33°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 22°C, 31°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 18°C, 30°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA 23°C, 31°CParçalı ve az bulutluHATAY 22°C, 32°CParçalı ve az bulutluMERSİN 25°C, 33°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 17°C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 17°C, 31°CParçalı ve az bulutluSİVAS 15°C, 32°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 22°C, 28°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 21°C, 26°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA 19°C, 31°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 22°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 19°C, 31°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 24°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS 10°C, 31°CParçalı ve az bulutluMALATYA 19°C, 36°CAz bulutluVAN 14°C, 30°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 24°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 27°C, 38°CAz bulutlu ve açık