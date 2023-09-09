İstanbul Valiliği’nden fırtına uyarısı…

İstanbul Valiliği, vatandaşları fırtına konusunda uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Marmara'da rüzgârın 10 Eylül 2023 Pazar günü öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 10 Eylül 2023 gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.



İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından vatandaşları, “Lütfen dikkat” diyerek uyardı.



SON HAVA DURUMU TAHMİNİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar’ın güney, Muğla ve Aydın’ın iç, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI



MGM tarafından kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Uyarılarda şöyle denildi:



* “Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Denizli, Adana, Rize ve Artvin çevreleri ile Afyonkarahisar’ın güney, Muğla ve Aydın’ın iç, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



* Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



EDİRNE 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu ve sağanak yağışlı



SAKARYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevreleri ile Afyonkarahisar’ın güney, Muğla ve Aydın’ın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DENİZLİ 20°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



İZMİR 22°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA 24°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA 25°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor: Yağışların batısının iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



MERSİN 26°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece ve sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor



AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TOKAT 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu



TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS 5°C, 20°C

Parçalı bulutlu



MALATYA 15°C, 29°C

Parçalı bulutlu



VAN 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı