İşte Bugünün önemli gelişmeleri













SEZGİN BARAN KORKMAZ HAKKINDA İKİ FARKLI İDDİANAME

Avusturya’da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’de aleyhine açılanan davada, şimdiye kadar bir değil iki farklı iddianamenin gizlilik kararıyla işleme konulduğu ortaya çıktı.





ABD'deki Utah Federal Bölge Mahkemesi'nde aleyhine açılan davada hazırlanan ilk iddianamede sanık Korkmaz için iki ayrı suçlamadan 25 yıla kadar hapsi istendi. 27 gün sonra dava kayıtlara gizlilik kaydıyla giren ikinci iddianamede ise Korkmaz'a üç ayrı suç isnat edilerek 225 yıla kadar hapis cezası istendi.





ABD ceza yasalarına göre kara para aklamak için komplo kurmak suçlaması 20 yıl, ‘resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak' suçu ise 5 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor. İlk iddianamede Korkmaz için istenen toplam azami hapis cezası 25 yılı buluyor.





Korkmaz aleyhine hazırlanan 11 sayfalık ilk iddianamede yer almayan ancak 15 sayfalık ikinci iddianame yer alan ekler şöyle:

Kim ve hangi ülke vatandaşı olduğu belirtilmeyen “büyükbaba” olarak anılan ‘Tanık A' olarak belirtilen bir kişi ve Jacob Kingston'a gönderdiği 18 ayrı mesajın dökümü.

Korkmaz'ın “büyükbaba” aracılığıyla ABD'deki soruşturmadan kendilerini kurtarmak ve korumak amaçlı istediği 6 milyon dolarlık para miktarının 10 farklı banka havalesiyle Türkiye'ye aktarılmasının dökümü.





SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN İLGİNÇ İLİŞKİLERİ









Avusturya'da tutuklanan SBK Holding'in Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın birçok siyasetçi ve bürokratla geliştirdiği ilişkiler ağı her geçen ortaya çıkıyor.





Bir çok AKP'li siyasetçi, Bürokrat ve gazetecinin Korkmaz’a ait otelde bedave kaldığı ve bazı isimlarin özel uçağını kullandığı ortaya çıkmıştı.









Korkmaz’a ait TC-YYA kanat kod numaralı uçağı kullananlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet ve İçişleri eski bakanı Mehmet Ağar ve Prag Büyükelçişi Egeman Bağış'ın adı ön plana çıktı.





Daha önce Paramount Otel’de bedava tatil yaptığını kabul eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in, Paramount Otel’in o dönemdeki sahiplerinden Sezgin Baran Korkmaz ile bir davetteki fotoğrafları ortaya çıktı.





Savunma Sanayii Başkanı ile ABD’yi ve Türkiye’yi dolandıran savunma sanayii alanında hiçbir çalışması olmayan Sezgin Baran Korkmaz ile aynı karede, aynı masada ne aradığı konusunda bir açıklama henüz yapılmadı .













KARADENİZ'DE GERGİNLİK ÇIKARTAN 'TATBİKAT' BAŞLADI









32 ülkeden binlerce askerin katıldığı Karadeniz'de yapılan "Sea Breeze 2021" askeri tatbikatı, Moskova’dan gelen tepkilere rağmen başladı.





1997’den bu yana her yıl düzenlenen tatbikatın, bugüne dek en büyüğü bu yıl gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin de aralarında olduğu toplam 32 ülkeden 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi ve 40 uçakla düzenlenen tatbikatın iki hafta süreceği açıklandı. Rusya, kendi egemenlik bölgesinin yakınında yapıldığını ifade ettiği tatbikatı bir provakasyon olarak nitelendirerek, Washington’a bundan vazgeçme çağrısında bulunmuştu.





Kremlin ile Batılı müttefikler arasındaki ilişkiler, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmaların geçen nisan ayında yeniden alevlenmesiyle gerilmişti. ABD Ukrayna’ya açık desteğini açıklarken, Avrupa Birliği’nden (AB) de Moskova’ya sınırdaki askerlerini çekmesine yönelik birbiri ardına uyarılar gelmiş, Kremlin’in Batı’ya cevabı ise sert olmuştu. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2014’ten bu yana devam eden çatışmalarda 13 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.









AVRUPA’DA DELTA VARYANTI ALARMI





Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olarak bilinen Delta varyantı, Covid-19'la mücadelede en başarılı ülkelerİ bile etkiliyor.

Pandemiden ilk çıkan ülkelerden Avusturalya ve İsrail yeniden kapandı. Varyantın yayıldığı Rusya'da ise can kaybı endişe verici boyutlarda.

Turizmin yeni açıldığı Portekiz de delta varyantı yüzünden "yüksek riskli bölge" ilan edildi Turistler başkent Lizbon ve Portekiz adalarından kaçmaya çalışıyor. Almanya’dan Portekiz’e uçuş yasağı geldi.





Almanya, COVID-19 aşıları olsun ya da olmasın tüm Britanya vatandaşlarının Avrupa Birliği'ne seyahatlerinin yasaklanması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.





Almanya bugün aşı olup olmadığına bakılmaksızın İngiliz gezginleri AB'ye seyahat etmesi yasaklanması için adım atacak.

TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN TEHKİKE : DOKTORLAR YURT DIŞINA KAÇIYOR









Koronavirüs (Kovid-19) salgını doktorların hayatımızdaki önemini bir kez daha bütün açıklığıyla gösterdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 174 bin hekim var. OECD rakamlarına göre Türkiye'de 80 bin de hekim açığı var.

Yurt dışında çalışmak isteyen doktorların sayısı 7 yılda 15 kat arttı.

Doktorların geleceklerini Türkiye dışında kurmak isteme nedenlerinin başında uzun nöbetler, doktorlara yönelik şiddet ve sağlık sistemindeki katı hiyerarşi geliyor.





Son 2 yılda 3 binden fazla doktor çalışmak için Almanya’ya gitti, bu yıl bir o kadarı daha gitmek için sıra bekliyor. İngiltere ve Almanya'ya göç etmek isteyen doktorların oluşturduğu sosyal medya gruplarının üye sayısı da binlerle ifade ediliyor. TTB Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yurtdışında çalışmak için yeterlilik belgesi verdikleri doktor sayısının Mayıs itibarıyla 400 olduğunu söyledi.



