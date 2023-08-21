İşte hafıza kaybına karşı 9 şifalı bitki ve baharat





3. Zencefil





4. Nane





5. Hindistan Cevizi

6. Biberiye

8. Adaçayı





Adaçayı, hafıza sorunlarına karşı koruma sağlayabilir ve bilişsel gerilemeyi engelleyebilir. Özellikle beyindeki nörotransmitter asetilkolini parçalayan bir enzimi inhibe ederek çalışır.

Unutkanlık sorunuyla karşılaşıyorsanız, çözüm belki de mutfak dolaplarınızdaki bitki ve baharatlarda gizli olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Yiyeceklere lezzet katan yaygın bitki ve baharatların bazıları, hafıza kaybıyla savaşmada etkili olabilir. Uluslararası Önleyici Tıp Dergisi'ne göre, nörodejeneratif bozukluklar gibi yaşlanmaya bağlı rahatsızlıkları önleme veya durdurma potansiyeli taşıyan baharatlarla ilgili kanıtlar giderek artıyor.İşte sağlam bilimsel dayanaklara sahip uzmanlar tarafından önerilen, nöroprotektif ve hafızayı güçlendirici özelliklere sahip olan 9 şifalı bitki ve baharat. Bir sonraki market alışverişinizde bu listeyi göz önünde bulundurarak stok yapabilir ve aşağıdaki beyin sağlığına yönelik önerileri deneyebilirsiniz.Bu tatlı ve aromatik baharatın, yaşlı yetişkinlerde ve prediyabetik bireylerde çalışma belleğini artırdığı ve prefrontal kortekse kan akışını iyileştirdiği bulunmuştur. Aynı zamanda Alzheimer hastalığındaki gibi tau proteinlerinin birikimini engellediği, kolesterolü düşürdüğü, açlık glikozunu ve HbA1c seviyelerini azalttığı, insülin hassasiyetini artırdığı gösterilmiştir.Sabahları sağlıklı bir beyinle güne başlamak isterseniz, kahvaltı smoothienize 1 çay kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz.Zerdeçal kökünden elde edilen kurkumin, Alzheimer hastalığındaki beta-amiloid plaklarını azaltabileceği bilinen bir polifenol karışımıdır. Özellikle emilimi artırılmış bir kurkumin özütünün (Longvida) hafızayı ve dikkati kısa sürede iyileştirebildiği gösterilmiştir. 4 hafta süren bir çalışmada, kurkumin takviyesinin işleyen belleği, enerji seviyelerini, sakinliği ve hatta psikolojik stresin neden olduğu yorgunluğu anlamlı şekilde düzeltebildiği görülmüştür.Zerdeçal baharatını çorba, güveç veya körilere ekleyerek yemeklerinize tat katabilirsiniz.Anti-enflamatuar özelliklere sahip olan zencefil, nörodejeneratif hastalıklara karşı koruma sağlayabilir ve oksidatif stresi azaltarak beyin hücrelerinin yaşlanmasını ve ölümünü engelleyebilir. Ayrıca doğal bir antiemetik olarak bilinen zencefil, bulantı ve kusmayı azaltmada da yardımcı olabilir. Ancak unutmayın ki zencefil, doğal antikoagülan özelliklere sahip olduğundan kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız dikkatli olmanız gerekebilir.Taze zencefil kökünü rendeleyerek yapacağınız çayı deneyebilirsiniz. Bir bardak kaynar suya 3 çay kaşığı rendelenmiş zencefil kökü ekleyip 10-15 dakika demleyin, ardından süzerek tüketebilirsiniz.Nane genellikle diş macunu, sakız veya nefes tazeliğiyle anılırken, nane yapraklarının hafızayı ve odaklanmayı geliştirdiği gösterilmiştir. International Journal of Neuroscience'da yayımlanan bir araştırmaya göre nane kokusu, hafıza ve konsantrasyon üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.Nane yapraklarını suya veya smoothie'lere eklemek veya salatalarınıza taze bir tat katmak için doğrayabilirsiniz.Hindistan cevizi, içerdiği miristikin sayesinde beta-amiloid plaklarının oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Ayrıca öjenol içeren hindistan cevizi, kalp sağlığına olumlu etkisi olduğu düşünülen bir bileşiktir.Küçük hindistan cevizi tanelerini yemeklere veya tatlılara ekleyebilirsiniz.Biberiye, Alzheimer hastalığı gibi bilişsel düşüşe karşı koruma sağlayabilir ve hafızayı destekleyebilir. Sadece biberiye kokusu bile hafızayı güçlendirmeye yardımcı olabilir.Biberiye, salata soslarından et yemeklerine kadar birçok yemekte kullanılabilir.Araştırmalar, safranın Alzheimer hastalığı olan kişilerde hafızayı iyileştirebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda hafif ila orta şiddette depresyonu olan kişilerin tedavisinde antidepresan ilaçlar kadar etkili olabileceği bulunmuştur.Safranı yemeklerinizde veya içeceklerinizde kullanarak tüketebilirsiniz.Adaçayını çorbalara veya yemeklere katmanız mümkün.Kekik, beyindeki nöronları koruyarak yaşlanmaya karşı savunma sağlayabilir. Aynı zamanda beyindeki omega-3 DHA miktarını artırabilir, çalışma belleğini güçlendirebilir ve beyin atrofisini azaltabilir.Kekik, birçok yemekte kullanılabilecek lezzetli bir bitkidir.Eğer siz veya bir yakınınız hafıza sorunları yaşıyorsanız, hafızayı korumak veya iyileştirmek için yapabileceğiniz pek çok şey olduğunu unutmayın.