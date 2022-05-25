İşte Erdoğan'ın ifşa olan milyonlarca dolarlık şaibeli para trafiği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları tarafından ABD'ye milyonlarca dolar gönderildiğini iddia etmişti.



CHP Parti Meclisi üyesi Emre Yılmaz ilgili belgeleri sosyal medya hesabından sızdırdı.



KILIÇDAROĞLU YAYINLADIĞI VİDEODA NE DEMİŞTİ?



CHP lideri yayınladığı videoda, ENSAR ve TÜRGEV vakıflarına ilişkin şu iddialarda bulunmuştu:



"Şimdi bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verilmiş vakıflar. Bu vakıfların asıl varolma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz: TÜRGEV ve ENSAR.



Bu vakıflar başlıyor bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir TÜRGEV bir ENSAR bir TÜRGEV bir ENSAR. Durmuyorlar.







Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım 1 milyar lirayı transfer ediyorlar Amerika'ya. ENSAR'cığım, TÜRGEV'ciğim bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?"



































