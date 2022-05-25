Samanyolu Haber /Gündem / İşte Erdoğan'ın ifşa olan milyonlarca dolarlık şaibeli para trafiği /25 Mayıs 2022 08:55

İşte Erdoğan'ın ifşa olan milyonlarca dolarlık şaibeli para trafiği

CHP lideri ENSAR ve TÜRGEV ile ilgili önemli iddialarda bulunmuştu. CHP'li Emre Yılmaz sosyal medyadan belgeleri yayınladı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyada yayınladığı videoda, TÜRGEV ve ENSAR vakıfları tarafından ABD'ye milyonlarca dolar gönderildiğini iddia etmişti.

CHP Parti Meclisi üyesi Emre Yılmaz ilgili belgeleri sosyal medya hesabından sızdırdı.

KILIÇDAROĞLU YAYINLADIĞI VİDEODA NE DEMİŞTİ?

CHP lideri yayınladığı videoda, ENSAR ve TÜRGEV vakıflarına ilişkin şu iddialarda bulunmuştu:

"Şimdi bu paravan yapının izin çıkarma hakkı kazanması için paraya ihtiyacı var. Türkiye'den iki vakıf seçiliyor. Öğrenciler için kurulmuş süsü verilmiş vakıflar. Bu vakıfların asıl varolma sebeplerini de bugün öğreneceksiniz: TÜRGEV ve ENSAR.

Bu vakıflar başlıyor bir Amerikan vatandaşına göndermeye. 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir 20 milyon dolar, bir 10 milyon dolar, bir TÜRGEV bir ENSAR bir TÜRGEV bir ENSAR. Durmuyorlar.


Para gönderimi listesinin sonu yok. Hepsinin dökümleri elimizde. Sevgili halkım 1 milyar lirayı transfer ediyorlar Amerika'ya. ENSAR'cığım, TÜRGEV'ciğim bu paraları size kim verdi? Siz bu paraları nereden buldunuz? Siz bu paraları neden Amerika'ya sürekli transfer ediyorsunuz? Bu dövizleri neden Amerikalara taşıyorsunuz? Paralel hayatlar kurma görevini size kim verdi?"


İşte Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı o milyonlarca dolarlık şaibeli para akışı:








Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Erdoğan'ın ifşa olan milyonlarca dolarlık şaibeli... Sonraki Haber >>

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Harun Tokak- Gurbet anneleri

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Şampiyon Ankaragücü'nün taraftarı Fuat Oktay'ı dakikalarca yuhaladı

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:28