Samanyolu Haber /Dünya / İşte tarihe geçecek fotoğraf /07 Ocak 2021 00:22

İşte tarihe geçecek fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı. Temsilciler Meclisi başkanı, Trump karşıtlığıyla bilinen Nancy Pelosi'nin ofisi talan edildi.

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Olaylarda akıllara durgunluk veren gelişmeler yaşandı. 

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisi, bilgisayarlar ve e-posta hesapları göstericiler tarafından açık vaziyette ele geçirildi. 

Trump yanlıları Pelosi'nin e-postalarını yayınlamaya başlarken bir kişinin masada oturan fotoğrafını sosyal medyada yayınlaması ABD demokrasisi için büyük bir utanç olarak tarihe geçti.

Eylemciler Pelosi’nin masasına “Geri adım atmayacağız” diye not da bıraktılar.

YARALILAR VAR

Bu arada kongre binasında yaşanan çatışmalarda birkaç polis memuru yaralandı, en az biri hastaneye sevk edildi. Olaylarda bir kadının vurulduğunu ve durumunun ağır olduğu da bildirildi.

NATO DA TEPKİLİ

Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington DC’de şok edici sahneler var. Bu demokratik seçimin sonucuna herkes saygı duymalı" dedi.
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