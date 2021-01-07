İşte tarihe geçecek fotoğraf





Eylemciler Pelosi’nin masasına “Geri adım atmayacağız” diye not da bıraktılar.







YARALILAR VAR





Bu arada kongre binasında yaşanan çatışmalarda birkaç polis memuru yaralandı, en az biri hastaneye sevk edildi. Olaylarda bir kadının vurulduğunu ve durumunun ağır olduğu da bildirildi.





NATO DA TEPKİLİ





Diğer yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Washington DC’de şok edici sahneler var. Bu demokratik seçimin sonucuna herkes saygı duymalı" dedi.



Trump yanlıları Pelosi'nin e-postalarını yayınlamaya başlarken bir kişinin masada oturan fotoğrafını sosyal medyada yayınlaması ABD demokrasisi için büyük bir utanç olarak tarihe geçti.