Samanyolu Haber /Dünya / İtalya 65 yaş üstüne AstraZeneca aşısını onayladı /08 Mart 2021 19:19

İtalya 65 yaş üstüne AstraZeneca aşısını onayladı

Corona virüsüyle amansız mücadelenin sürdüğü İtalya'da, 65 yaş üstü vatandaşlara AstraZeneca aşısının uygulanması onaylandı.

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Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden İtalya’da, aşılama kampanyası tüm hızıyla sürüyor. 65 yaş ve üstü vatandaşların aşılanmasıyla ilgili bugün kritik bir gelişme yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Oxford ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının uygulanmasına onay verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilimsel verilerin altını çizdiğine göre, aşı 65 yaş ve üzerindeki kişilerde de belirgin bir koruma sağlayabiliyor” denildi.

Worldometers’ın verilerine göre İtalya’da salgın başından bu yana 3 milyon 67 kişi corona virüsüne yakalanırken, 99 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

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