Samanyolu Haber /Ekonomi / İtalya'dan gemi ile getirilen yerli otonun içi /26 Aralık 2019 16:18

İtalya'dan gemi ile getirilen yerli otonun içi

Ro-Ro gemisi ile İtalya'dan İzmir'in Çeşme Limanı'na getirilen SUV modelinin İtalyan şirketi Pininfarina tarafından tasarlandığı ortaya çıkmıştı. Sanayi Bakanlığı "yerli" dediği modelden her gün farklı fotoğraflar paylaşıyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 2010 yılından beri "yollarda" dediği yerli otomobil bu sefer İtalya'da tasarlanıp imal edildi. 

Ro-Ro gemisi ile İzmir'in Çeşme Limanı'na getirilen iki SUV modelinin İtalyan şirketi Pininfarina tarafından tasarlandığı ortaya çıkmıştı.

ERDOĞAN O MODELİ YARIN TEST EDECEK
 
Yerli/İtalyan tasarımı model 27 Aralık Cuma günü AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gebze-İzmir Otoyolu'nda test edilecek. 

SUV modeline dair Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabında bugün yeni bir fotoğraf paylaşıldı. 

Fotoğrafta aracın radyatör ızgaraları, tamponu belli oluyor. Izgaralarda lale figürü olduğu görülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da şahsi Twitter hesabından lale emojisi paylaştı. 

Yerli otomobilin hayalet ekranında kilometre bilgisi olarak şu ana kadar toplam 120 kilometre yol kat ettiği görüntülendi. Söz konusu kilometrenin otomobilin İtalya'dan Türkiye'ye nakliyatı esnasında kat edildiği belirtiliyor.  
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