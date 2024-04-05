İYİ Parti’de Akşener'ciler mi değişimciler mi kazanacak?





Kurultay tarihi haftaya açıklanabilir





'Seçime tek girme kararını GİK verdi, sorumluluk sadece Akşener’e yüklenemez”

İYİ Parti’de “değişim” isteyenler ile “Akşener’le devam” diyenler arasındaki tartışmanın ise önümüzdeki günlerde daha da keskinleşmesi ve kurultayın bu iki kesimin yarışına sahne olması bekleniyor.

'Teşkilatı dinlemezsen, seçmen de seni dinlemez'

'Değişim olmazsa, partinin geleceği tehlikeye girer'

Parti içinde değişimi savunan bazı isimlere göre, “Akşener aday olsa bile bu yenilginin ardından yeniden genel başkanlık koltuğunu koruması zor.”

Akşener kararında aceleci olmayacak





Kimler rakip olabilir?